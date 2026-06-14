Gran Desfile Mundialista atau Parade Akbar Piala Dunia 2026 digelar di Paseo de la Reforma, Mexico City, memadukan kesenian tradisional Meksiko dengan simbol serta sejarah sepak bola dunia untuk memeriahkan Piala Dunia 2026.

Gran Desfile Mundialista atau Parade Akbar Piala Dunia 2026 diadakan di Paseo de la Reforma, Mexico City , Meksiko, pada Sabtu (13/6/2026). Parade ini memadukan kesenian dan tradisi lokal Meksiko dengan simbol serta sejarah sepak bola dunia.

Sejumlah warga menghadiri acara tersebut, termasuk mereka yang menampilkan kostum tradisional Meksiko seperti karakter Catrina. Balon udara featuring maskot Piala Dunia 1970 Juanito dan maskot Piala Dunia 1986 Pique juga menjadi sorotan dalam parade. Foto-foto mendiang pesepak bola legendaris juga diarak sepanjang rute. Acara ini digelar untuk memeriahkan Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan oleh Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada.

Gran Desfile Mundialista menjadi torch relay pawai kebangsaan yang menampilkan nhiềuière tarian, musik, dan benteng budaya Meksiko sambil merayakan warisan sepak bola global. Peserta berpakaian tradisional dan maskot bergabung dalam prosesi yang menyoroti both sejarah Piala Dunia dan identitas Meksiko. Parade ini diharapkan dapat menarik perhatian dunia dan menumbuhkan semangat catur warga local menjelang(startDate turnamen utama.despite berita) ..





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Piala Dunia 2026 Gran Desfile Mundialista Mexico City Sepak Bola Tradisi Meksiko

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