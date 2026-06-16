Graham Arnold Umumkan Susunan Pemain Irak untuk Lawan Norwegia di Piala Dunia 2026

Pelatih Irak Graham Arnold menetapkan starting eleven untuk laga pembuka Grup 9 Piala Dunia 2026 melawan Norwegia yang diperkuat Haaland dan Ødegaard. Pertandingan digelar Rabu dini hari waktu Makkah.

Pelatih kepala tim nasional Irak, Graham Arnold , telah menetapkan susunan pemain inti yang akan diturunkan oleh Singa Sungai Tigris dalam laga pembuka mereka di Piala Dunia 2026 melawan tim nasional Norwegia.

Pertandingan tersebut akan digelar pada pukul satu dini hari Rabu waktu Makkah, sebagai bagian dari laga pembuka Grup 9 yang juga dihuni oleh Prancis dan Senegal. Arnold, yang sebelumnya menukangi Australia, memilih untuk tidak banyak merubah komposisi pemain dari pertandingan persahabatan terakhir melawan Spanyol yang berakhir imbang 1-1. Formasi yang digunakan diperkirakan tetap mengandalkan tiga penyerang yaitu Ali Jasim, Ayman Hussein, dan Ali Al-Hammadi. Di sisi lain, Norwegia datang dengan kekuatan penuh.

Bintang Manchester City Erling Haaland akan memimpin lini serang, didampingi oleh Martin Ødegaard dari Arsenal dan Alexander Sørloth dari Atlético Madrid. Pelatih Ståle Solbakken menurunkan susunan pemain yang identik dengan saat menghadapi Maroko dalam laga pemanasan sebelum turnamen. Lini tengah diisi oleh Sander Bjerg, Ødegaard, dan Fredrik Orsens. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit mengingat kedua tim memiliki ambisi besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

Irak sendiri tergabung dalam grup yang cukup berat bersama Prancis yang merupakan juara dunia 2018 dan Senegal yang menjadi finalis Piala Afrika. Namun, Arnold optimis bahwa timnya mampu memberikan kejutan. Sejarah mencatat Irak pernah tampil di Piala Dunia 1986 dan beberapa kali nyaris lolos. Generasi saat ini dianggap memiliki potensi besar, terutama dengan hadirnya pemain-pemain muda berbakat seperti Ali Jasim yang menjadi andalan di lini depan.

Sementara itu, Norwegia yang terakhir kali tampil di Piala Dunia pada tahun 1998, sangat berharap pada ketajaman Haaland yang musim ini menjadi top skor Premier League. Persiapan kedua tim berlangsung intensif. Irak menjalani pemusatan latihan di Qatar selama dua minggu sebelum bertolak ke tempat pertandingan. Beberapa pemain mengalami cedera ringan namun dipastikan fit untuk laga pembuka.

Di kubu Norwegia, Solbakken fokus pada strategi untuk memutus aliran bola dari lini tengah Irak ke sayap. Pertandingan ini juga akan menjadi ujian bagi Arnold yang baru menangani Irak selama enam bulan, namun sudah berhasil membawa perubahan signifikan dalam mentalitas bertanding tim. Dari sisi taktik, Irak diperkirakan akan bermain bertahan dengan mengandalkan serangan balik cepat melalui kecepatan Ali Al-Hammadi di sisi kanan. Norwegia sebaliknya akan mendominasi penguasaan bola dengan Ødegaard sebagai pengatur serangan.

Haaland akan menjadi ancaman utama di kotak penalti. Kunci kemenangan Irak terletak pada kemampuan lini belakang yang dikomandoi oleh Saad Natiq dalam mengawal pergerakan Haaland. Sementara Norwegia harus waspada terhadap tendangan jarak jauh Ayman Hussein yang sering menjadi momok bagi lawan. Laga ini juga disorot oleh media karena akan menjadi pertandingan pertama Haaland di Piala Dunia.

Pemain berusia 24 tahun itu telah mencetak 50 gol dalam 55 penampilan untuk tim nasional dan diharapkan bisa membawa Norwegia lolos ke putaran final untuk pertama kalinya dalam 28 tahun. Di pihak Irak, meski tidak diunggulkan, semangat juang tinggi dan dukungan suporter setia menjadi modal berharga. Stadion yang akan digunakan dipastikan penuh oleh penggemar dari kedua negara.

Dengan segala persiapan dan strategi yang telah disusun, pertandingan antara Irak dan Norwegia di Grup 9 Piala Dunia 2026 ini dijamin akan menyajikan tontonan menarik. Apakah Irak mampu mencuri poin dari favorit grup? Atau Norwegia akan menunjukkan kelasnya? Semua akan terjawab dalam 90 menit pertandingan yang penuh gengsi ini





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