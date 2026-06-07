Grab Mendukung Superbank, Perkuat Inklusi Keuangan di Indonesia

Grab, perusahaan teknologi transportasi dan logistik, telah meningkatkan kepemilikannya di PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA), bank dengan layanan digital yang didukung oleh Grab, Emtek, Singtel, KakaoBank, dan GXS. Langkah strategis ini menandakan komitmen Grab untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA), bank dengan layanan digital yang didukung oleh Grab , Emtek, Singtel, KakaoBank, dan GXS, resmi melangsungkan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia secara resmi telah menjadi pemegang saham mayoritas di PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA), yang menegaskan komitmen kedua perusahaan untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia .

Dengan penguasaan lebih dari 50 persen saham SUPA, Grab menunjukkan langkah signifikan melalui serangkaian transaksi di ekosistemnya, termasuk pembelian saham oleh A5-DB Holdings dan GXS Pte. Ltd. pada Mei 2026, yang menjadikan Grab sebagai pemegang saham utama di 'Kepercayaan Grab yang semakin besar terhadap Superbank merupakan validasi atas strategi pertumbuhan yang kami jalankan.

Dukungan dari ekosistem Grab memungkinkan kami menghadirkan layanan perbankan yang lebih relevan, mudah diakses, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,' ungkap Presiden Direktur Superbank, Tigor M Siahaan, dalam keterangan resminya, Minggu (7/6/2026). Langkah strategis ini menandakan bahwa Indonesia menjadi pasar yang penting, terutama bagi Grab dalam konteks Asia Tenggara. Tigor juga menekankan adanya peluang inovasi dalam sektor perbankan untuk kepentingan masyarakat.

'Ke depan, kami akan terus memperkuat inovasi produk, memperluas akses pembiayaan yang bertanggung jawab, serta menghadirkan pengalaman perbankan digital yang semakin seamless bagi jutaan masyarakat Indonesia,' jelas Tigor. Dengan visi ini, kedua perusahaan berharap dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia melalui layanan keuangan yang lebih baik dan lebih terjangkau.

PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA), bank dengan layanan digital yang didukung oleh Grab, Emtek, Singtel, KakaoBank, dan GXS, resmi melangsungkan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia © 2026 Liputan6.co





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