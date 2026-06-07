Grab Jadi Pemegang Saham Mayoritas Superbank setelah Pencatatan di BEI

PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA) resmi melakukan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia dengan Grab sebagai pemegang saham mayoritas. Langkah ini diharapkan memperkuat inklusi keuangan dan inovasi digital di Indonesia melalui sinergi ekosistem Grab dan Superbank yang telah menunjukkan pertumbuhan kredit dan profitabilitas yang signifikan.

PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA), sebuah bank digital yang didukung oleh Grab , Emtek, Singtel, KakaoBank, dan GXS, telah resmi melakukan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia .

Melalui serangkaian transaksi, Grab menjadi pemegang saham mayoritas dengan kontrol lebih dari 50 persen saham, yang diakuisisi melalui A5-DB Holdings dan GXS Pte. Ltd. pada Mei 2026. Langkah ini menegaskan komitmen Grab untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Presiden Direktur Superbank, Tigor M Siahaan, menyatakan bahwa kepercayaan Grab merupakan validasi atas strategi pertumbuhan bank, dan ekosistem Grab memungkinkan penyediaan layanan perbankan yang lebih relevan, mudah diakses, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Ia berkomitmen untuk memperkuat inovasi produk, memperluas akses pembiayaan bertanggung jawab, serta menciptakan pengalaman perbankan digital yang seamless untuk jutaan warga Indonesia. CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi, menambahkan bahwa Indonesia adalah rumah bagi Grab dan ekosistem penting, yang hadir selama lebih dari 10 tahun menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Peningkatan kepemilikan di Superbank mencerminkan keyakinan Grab terhadap potensi jangka panjang Indonesia, dan bersama Superbank mereka akan menghadirkan inovasi untuk memberikan manfaat nyata bagi mitra pengemudi, UMKM, pengguna, dan masyarakat luas.

Kinerja Superbank显示出 pertumbuhan yang kuat. Hingga April 2026, penyaluran kredit naik 55 persen secara tahunan, didorong integrasi dengan ekosistem Grab dan OVO, serta produk Pinjaman Atur Sendiri yang dapat diakses melalui aplikasi Grab dan OVO. Laba sebelum pajak mencapai Rp 142 miliar pada empat bulan pertama 2026, naik 1.529 persen dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan sinergi ekosistem, pengelolaan risiko, dan fokus pada layanan keuangan digital inklusif.

Dengan dukungan ekosistem Grab & OVO serta pemegang saham lain seperti Emtek, GXS Bank, dan KakaoBank, Superbank berkomitmen untuk terus berinovasi. Informasi tambahan: Superbank telah memperluas akses Pinjaman Atur Sendiri ke aplikasi Grab, memudahkan jutaan pengguna. Saham SUPA debut di BEI pada 17 Desember 2025 dengan hargaRp 790 per saham, menguat Rp155. Superbank menjadi emiten ke-26 yang terdaftar di BEI pada 2025 dan menawarkan IPO terbesar untuk bank digital di Indonesia





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