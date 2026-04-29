GoTo Catat Laba Bersih Perdana di Kuartal I 2026

PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp 171 miliar pada kuartal I 2026, menandai tonggak penting dalam perjalanan perusahaan. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan pendapatan, efisiensi operasional, dan kontribusi dari berbagai lini bisnis.

PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk. ( GOTO ) telah mencapai tonggak penting dalam perjalanannya dengan mencatatkan laba bersih untuk pertama kalinya pada kuartal I tahun 2026. Laba bersih perusahaan teknologi raksasa ini mencapai Rp 171 miliar, sebuah peningkatan signifikan dibandingkan dengan kerugian bersih sebesar Rp 367 miliar yang dialami pada kuartal I tahun 2025.

Pencapaian ini menandai transformasi positif bagi GoTo, menunjukkan efektivitas strategi bisnis yang diterapkan dan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah. Direktur Utama Grup GoTo, Hans Patuwo, menyatakan bahwa momen ini sangat penting bagi perusahaan dan menegaskan posisi GoTo yang semakin kuat dalam menghadapi tantangan global. Pertumbuhan yang solid ini tidak hanya mencerminkan peningkatan pendapatan tetapi juga efisiensi operasional yang lebih baik, yang menjadi kunci keberhasilan GoTo dalam mencapai profitabilitas.

Lebih lanjut, Hans Patuwo menekankan bahwa GoTo berada dalam posisi yang baik untuk terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Pencapaian laba bersih ini didukung oleh pertumbuhan yang kuat di berbagai lini bisnis GoTo. Pengguna Bertransaksi Tahunan Grup (ATU) mengalami peningkatan sebesar 22 persen year on year, mencapai 69 juta pengguna. Angka ini menunjukkan daya tarik GoTo yang terus meningkat di kalangan konsumen Indonesia.

Pendapatan bersih perusahaan juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, yaitu sebesar 26 persen secara tahunan, menjadi Rp 5,3 triliun. Pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan Gross Transaction Value (GTV) inti Grup sebesar 65 persen year on year, mencapai Rp 138 triliun. Total GTV GoTo juga mengalami peningkatan yang substansial, yaitu sebesar 63 persen secara tahunan, menjadi Rp 236 triliun. Selain itu, EBITDA Grup yang disesuaikan mencapai Rp 907 miliar, meningkat 131 persen year on year, menunjukkan peningkatan profitabilitas operasional.

GoTo juga berhasil mencatatkan arus kas bebas disesuaikan positif sebesar Rp 1,3 triliun, yang memperkuat posisi keuangan perusahaan dan memberikan fleksibilitas untuk investasi di masa depan. Kontribusi signifikan juga datang dari PT Tokopedia, yang memberikan imbalan jasa e-commerce sebesar Rp 288 miliar kepada GoTo. Direktur Keuangan Grup GoTo, Simon Ho, menjelaskan bahwa pertumbuhan pendapatan perusahaan melampaui pertumbuhan biaya secara signifikan, baik dalam bisnis fintech maupun layanan on-demand.

Hal ini menunjukkan efisiensi operasional yang semakin baik dan kemampuan GoTo untuk mengelola biaya secara efektif. Simon Ho juga menyoroti peran penting teknologi dan kecerdasan buatan dalam meningkatkan efisiensi biaya layanan perusahaan. Strategi ini telah membuahkan hasil yang positif, memungkinkan GoTo untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan margin keuntungan. Lebih lanjut, Simon Ho menekankan komitmen GoTo untuk terus berinvestasi dalam teknologi dan inovasi untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar.

Keberhasilan GoTo dalam mencapai laba bersih ini merupakan bukti dari strategi bisnis yang tepat, manajemen yang efektif, dan komitmen yang kuat terhadap inovasi. Perusahaan ini diharapkan dapat terus mempertahankan momentum pertumbuhan positifnya dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dengan fondasi yang kuat dan prospek yang cerah, GoTo siap menghadapi tantangan dan peluang di masa depan





