Google Resmi Jalin Kontrak dengan Pentagon untuk Pengembangan AI Rahasia

Alphabet, perusahaan induk Google, telah menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan AS untuk menyediakan teknologi AI untuk penggunaan rahasia, memicu perdebatan internal dan kekhawatiran etis.

Alphabet , perusahaan induk Google , secara resmi telah bergabung dengan jajaran raksasa teknologi lainnya dalam menjalin kontrak dengan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (DoD/ Pentagon ) yang akan berlaku mulai tahun 2026.

Kontrak ini berfokus pada pemanfaatan model kecerdasan buatan (AI) untuk mengelola informasi rahasia, sebagaimana dikonfirmasi oleh sumber internal yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai kesepakatan ini. Dengan adanya perjanjian ini, Pentagon kini memiliki izin legal untuk menggunakan berbagai perangkat AI yang dikembangkan oleh Google untuk berbagai keperluan pemerintahan. Perkembangan ini terjadi setelah sebelumnya terdapat perselisihan antara Pentagon dan Anthropic, sebuah startup AI, yang menolak untuk menyediakan perangkat AI mereka untuk pengembangan senjata otomatis atau kegiatan pengawasan terhadap warga Amerika Serikat.

Sebelumnya, ratusan karyawan Google telah menyampaikan surat terbuka kepada CEO Sundar Pichai, mendesak agar perusahaan menghentikan kerja sama dengan pemerintah AS, khususnya dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan pengembangan AI militer. Jumlah penandatangan surat tersebut mencakup lebih dari 20 direktur, direktur senior, dan wakil presiden, serta peneliti senior dari Google DeepMind, unit bisnis Google yang berfokus pada pengembangan AI. Selain Google, Pentagon juga telah menjalin kerja sama serupa dengan OpenAI dan xAI, perusahaan AI milik Elon Musk.

Ketiga perusahaan ini diminta untuk menyediakan perangkat AI mereka untuk penggunaan yang bersifat rahasia atau 'terklasifikasi'. Jaringan terklasifikasi ini digunakan untuk menangani berbagai tugas sensitif, termasuk perencanaan misi dan penargetan senjata, seperti yang dilaporkan oleh Reuters pada Rabu, 29 April 2026. Pada tahun 2025, Pentagon telah mengalokasikan dana sekitar US$200 juta (setara dengan Rp3,4 triliun) untuk setiap laboratorium AI, termasuk Anthropic, OpenAI, dan Google.

Reuters sebelumnya melaporkan bahwa Pentagon telah mendorong perusahaan-perusahaan teknologi seperti OpenAI dan Anthropic untuk membuat perangkat AI mereka tersedia dalam jaringan terklasifikasi, tanpa menerapkan standar pembatasan yang sama dengan yang berlaku untuk pengguna umum. Perjanjian terbaru dengan Google mewajibkan perusahaan untuk membantu menyesuaikan pengaturan dan filter keamanan AI sesuai dengan permintaan pemerintah.

Menurut laporan The Information, kontrak tersebut mencakup klausul yang menyatakan bahwa perangkat AI tidak boleh digunakan untuk pengawasan massal domestik atau pengembangan senjata otonom tanpa pengawasan dan kontrol manusia yang memadai. Namun, perjanjian tersebut juga menegaskan bahwa Google tidak memiliki hak untuk mengendalikan atau memveto keputusan operasional yang sah dari pemerintah. Departemen Pertahanan AS, yang kini dikenal sebagai Departemen Perang setelah perubahan nama yang diinisiasi oleh Presiden Donald Trump, menolak memberikan komentar lebih lanjut mengenai masalah ini.

Google menyatakan dukungannya terhadap lembaga pemerintah dalam berbagai proyek, baik yang bersifat rahasia maupun non-rahasia. Seorang juru bicara perusahaan menegaskan bahwa Google tetap berkomitmen pada prinsip bahwa AI tidak boleh digunakan untuk pengawasan massal domestik atau pengembangan senjata otonom tanpa pengawasan manusia yang tepat.

'Kami percaya bahwa menyediakan akses API ke model komersial kami, termasuk melalui infrastruktur Google, dengan praktik dan ketentuan standar industri, merupakan pendekatan yang bertanggung jawab untuk mendukung keamanan nasional,' ujar juru bicara Google kepada Reuters. Kontrak ini memicu perdebatan etis dan kekhawatiran di kalangan karyawan Google mengenai implikasi penggunaan AI dalam militer dan potensi penyalahgunaannya





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

