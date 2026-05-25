Google mengubah tampilan Search dengan AI, menghilangkan boks pencarian sederhana

Google telah memperkenalkan beberapa perubahan signifikan pada tampilan mesin pencariannya, dengan mengutamakan AI dan menghilangkan boks pencarian sederhana. Pengguna sekarang dapat mencari dengan mengunggah foto dan memberikan kata kunci tertentu, dengan boks pencarian yang lebih interaktif dan dapat mengakomodasi kueri lebih panjang.

Google mengubah tampilan Search setelah lebih dari 25 tahun. Kini, mesin pencarian itu dibuat agar mengutamakan AI. Tidak ada lagi boks pencarian yang sederhana. Namun terdapat desain baru yang disebut sebagai Intelligent Search Box.

Tampilan Search kini mirip kebanyakan chatbot populer seperti ChatGPT. Tidak ada lagi daftar link terkait pencarian, namun akan lebih interaktif dengan AI. Pencarian akan mirip percakapan dengan Google. Pengguna bisa mencari dengan mengunggah foto dan memberikan kata kunci tertentu.

Boks pencarian akan mengakomodasi kueri lebih panjang dan mirip percakapan. Sistem juga memiliki saran kueri berbasis AI untuk membantu membuat kueri yang lebih kompleks lagi. Google juga memperkenalkan alat yang bisa mengirimkan agen informasi. Tugasnya adalah mengumpulkan informasi atas nama pengguna, dan alat untuk pengguna membangun aplikasi mini yang dipersonalisasi.

Selain itu, pengguna dapat mulai melakukan pertanyaan lanjutan dalam Mode AI. Jadi tidak perlu lagi scrolling layar untuk ke tautan yang berada di halaman lain. Sebagai informasi, link dari pencarian tidak sepenuhnya hilang. Hanya saja link tidak lagi jadi prioritas pada banyak pencarian.

Beberapa waktu lalu, Google juga telah merilis AI Overviews yakni fitur terintegrasi dengan Search yang menghasilkan ringkasi hasil pencarian berbasis AI. Dilaporkan fitur itu digunakan lebih 2,5 miliar pengguna setiap bulannya. Sementara untuk mode pencarian percakapan yang dirilis tahun telah mencapai lebih dari 1 miliar pengguna per bulan. Sebagai perbandingan, ChatGPT digunakan 900 juta pengguna aktif mingguan





