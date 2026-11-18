Laporan kuartal ketiga 2026 menunjukkan Google menutup ribuan saluran YouTube pro-pemerintah Indonesia. Angka ini melampaui penindakan terhadap jaringan China dan Rusia secara signifikan.

Perusahaan teknologi Google secara resmi mengumumkan bahwa platformnya telah melakukan pemblokiran terhadap puluhan ribu akun yang terlibat dalam kampanye pengaruh terkoordinasi sepanjang kuartal ketiga tahun 2026. Laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang dirilis oleh Google pada tanggal 30 Oktober 2026 mengungkap bahwa jaringan asal Indonesia mencatatkan angka penindakan tertinggi dibandingkan negara mana pun, termasuk China dan Rusia.

Berikutnya, dalam dokumen keamanan siber yang diterbitkan oleh tim Google, tercatat bahwa total 19.389 channel YouTube yang menyebarkan konten pendukung bagi pemerintah Indonesia telah dihentikan secara permanen. Angka ini jauh melampaui jumlah penindakan terhadap jaringan China yang mencapai 14.642 channel, serta Rusia dengan 2.321 channel, Azerbaijan dengan 1.751 channel, dan India dengan 1.248 channel.

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Mekanisme Penindakan Saluran YouTube

Google menghentikan 6.888 channel YouTube sebagai bagian dari investigasi operasi pengaruh terkoordinasi yang terkait dengan Indonesia pada bulan Juli 2026. Jaringan ini secara aktif membagikan konten berbahasa Indonesia yang berisi dukungan penuh terhadap pemerintah dan jajaran administrasinya.

Kemudian, pada bulan Agustus 2026, Google melaporkan penghapusan terhadap 10.134 channel YouTube dalam investigasi serupa di Indonesia. Kampanye pada periode tersebut terdeteksi menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah sekaligus mengkritik pihak-pihak yang mengkritik pemerintah Indonesia.

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Terakhir, Google kembali menutup 2.350 channel YouTube pada bulan September 2026 yang membagikan konten berbahasa Indonesia dengan narasi dukungan terhadap pemerintah Indonesia dan administrasinya. Jika digabungkan, keseluruhan kanal yang berkaitan dengan narasi dukungan terhadap pemerintah Indonesia tersebut berjumlah 19.389 channel, atau 19.372 channel apabila hanya menghitung temuan yang secara eksplisit dilabeli terhubung dengan Indonesia oleh Google.

Status Keamanan Digital dan Domain

Dalam buletin resminya, Google menjelaskan bahwa penindakan tersebut merupakan bagian dari pengawasan rutin terhadap operasi pengaruh terkoordinasi di berbagai negara. Selain menghentikan channel YouTube, Google pada periode yang sama juga memblokir ratusan domain situs web agar tidak muncul di layanan Google News dan Discover.

Google juga menutup sejumlah akun Google Ads dan blog Blogger yang terdeteksi melanggar kebijakan platform. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan integritas ekosistem digital dan mencegah penyebaran informasi yang dimanipulasi secara terorganisir.

Keterbatasan Identitas dan Dampak Jangka Panjang

Laporan Google hanya memerinci jumlah aset digital yang ditindak, bahasa yang digunakan, serta arah narasi yang disebarkan tanpa mengungkap identitas operator maupun pihak yang mengelola jaringan akun-akun tersebut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam melacak sumber asli dari operasi pengaruh ini.

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Kebijakan ini menegaskan komitmen Google dalam menjaga kebersihan platformnya dari manipulasi politik. Dengan menutup ribuan channel, Google berharap dapat mengurangi dampak negatif dari kampanye pengaruh terkoordinasi terhadap publik dan demokrasi digital.