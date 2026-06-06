Google Hadirkan Dukungan Asisten Virtual Gemini di Android (Go Edition)

Google menghadirkan dukungan asisten virtual Gemini di Android (Go Edition) dengan nama aplikasi Gemini Go. Aplikasi ini tersedia melalui Google Search dan dapat membantu pengguna melakukan berbagai tugas.

Google menghadirkan dukungan asisten virtual Gemini di Android (Go Edition) , sistem operasi yang dirancang untuk perangkat kelas bawah. Pada Jumat (5/6), Google akan menghadirkan Gemini ke ponsel dengan Android (Go Edition) yang memiliki setidaknya 2GB RAM.

Nama aplikasinya Gemini Go. Google menggambarkan Gemini Go sebagai versi Gemini yang disederhanakan untuk membantu pengguna tetap terhubung dan menyelesaikan berbagai tugas menggunakan perangkat dengan kapasitas penyimpanan yang lebih rendah. Kapasitas RAM 2GB telah menjadi persyaratan minimum untuk perangkat Android (Go Edition) sejak Android 13 (Go Edition), sehingga sudah cukup banyak perangkat yang memenuhi syarat tersebut. Gemini Go merupakan pengganti Google Assistant Go, dan tersedia melalui aplikasi Google Search.

Pengguna dapat memulai percakapan dengan Gemini Go dengan menekan dan menahan tombol Home, atau menekan dan menahan tombol daya pada perangkat yang mendukung. Gemini Go dapat membantu melakukan panggilan telepon atau mengirim pesan teks, memeriksa estimasi waktu perjalanan saat berkendara, menemukan restoran dan stasiun pengisian kendaraan listrik, mengatur alarm, membuat acara kalender, memutar media, serta menjalankan berbagai fungsi lainnya. Pengguna juga dapat mengunggah dokumen, foto, dan berkas lainnya untuk memberikan konteks tambahan dalam percakapan dengan Gemini.

Peluncuran aplikasi Gemini Go dilakukan secara bertahap, jadi pemilik perangkat yang memenuhi syarat mungkin baru bisa memanfaatkannya dalam beberapa minggu





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Google Gemini Android (Go Edition) Asisten Virtual Teknologi

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