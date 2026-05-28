Golkar Sebut Bantuan Sapi Kurban Presiden Prabowo adalah Banpres untuk Rakyat, Bukan Kepentingan Pribadi

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, membela penggunaan anggaran negara Rp 100 miliar untuk 1.098 ekor sapi kurban Presiden Prabowo, menyebutnya sebagai Bantuan Kemasyarakatan Presiden yang sah untuk kepentingan rakyat.

Partai Golkar angkat bicara terkait polemik penggunaan anggaran negara sebesar Rp 100 miliar untuk pengadaan 1.098 ekor sapi kurban Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banpres) yang sah dan sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau pencitraan politik. Menurut Idrus, seluruh bantuan disalurkan melalui masjid, pondok pesantren, organisasi keagamaan, hingga kelompok masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Ia mengatakan bahwa kritik yang muncul cenderung berlebihan dan tidak melihat tujuan utama dari program bantuan kurban yang sarat dengan nilai sosial dan kebersamaan.

Idrus juga menekankan bahwa Partai Golkar mendukung penuh kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, sesuai dengan instruksi ketua umum partai. Idrus Marham menjelaskan bahwa program bantuan sapi kurban ini adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan di momen Idul Adha. Ia menampik narasi yang menyebut Presiden Prabowo menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi. Menurutnya, semua kebijakan telah melalui kajian hukum dan pertimbangan syariat yang matang.

Idrus meminta masyarakat untuk tidak membangun prasangka negatif terhadap presiden. Ia menambahkan bahwa program ini mencerminkan semangat gotong royong, solidaritas, dan upaya pemerataan kesejahteraan. Dukungan Golkar terhadap program ini juga didasari oleh arahan ketua umum partai yang menginstruksikan seluruh kader untuk mengawal kebijakan yang ditujukan untuk rakyat. Idrus berharap masyarakat dapat melihat sisi positif dari bantuan ini, yaitu memberikan kebahagiaan bagi mereka yang kurang mampu di hari raya.

Lebih lanjut, Idrus menyoroti pentingnya kebersamaan dan rasa syukur di Hari Raya Idul Adha. Ia menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk membantu rakyat melalui berbagai program sosial, termasuk bantuan kurban ini. Ia juga mengajak semua pihak untuk tidak terjebak pada kritik yang tidak konstruktif. Idrus meyakini bahwa Presiden Prabowo memiliki niat yang baik dalam menjalankan program ini.

Program bantuan sapi kurban diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan di seluruh Indonesia. Idrus menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa Golkar akan terus berada di barisan terdepan dalam mendukung kebijakan pro-rakyat. Ia optimis bahwa program ini akan berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Dengan demikian, polemik yang ada seharusnya tidak mengurangi esensi dari ibadah kurban dan semangat berbagi





