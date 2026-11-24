Ketum Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan partai masih menimbang kandidat wakil presiden dari usulan Presiden Prabowo. Keputusan politik akan announced pada waktu yang tepat setelah evaluasi menyeluruh terhadap potensi Sugiono dan Amran Sulaiman.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, resmi mengumumkan bahwa pihaknya masih dalam tahap evaluasi ketat terhadap dua nama calon wakil presiden yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo. Pernyataan strategis ini disampaikan secara langsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2026. Langkah ini menegaskan bahwa proses seleksi internal di tingkat elit partai belum mencapai titik akhir dan masih membutuhkan waktu untuk pertimbangan matang.

Evaluasi Kandidat Cawapres Usulan Presiden

Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa fokus utama partai saat ini adalah mengamati perkembangan dinamika politik dan profil kandidat dengan saksama. Dia menjelaskan bahwa Partai Golkar belum memutuskan siapa sosok yang paling ideal untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto di masa mendatang. Proses ini tidak dapat dilakukan secara terburu-buru karena memerlukan analisis mendalam mengenai kesiapan dan kompatibilitas kandidat dengan agenda pemerintahan.

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Menurut Bahlil, setiap keputusan politik memiliki momentum atau timing yang tepat untuk diumumkan. Partai tidak akan tergesa-gesa mengeluarkan pernyataan final sebelum seluruh aspek strategis dipertimbangkan secara komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa Golkar ingin memastikan bahwa pilihan yang diambil pada akhirnya akan memperkuat stabilitas dan efektivitas kepemimpinan nasional.

Profil dan Kompetensi Kedua Kandidat

Presiden sebelumnya mengusulkan dua figur senior pemerintahan, yakni Sugiono dan Andi Amran Sulaiman, untuk mengisi posisi kedua. Bahlil menilai bahwa kedua nama tersebut merupakan kader terbaik yang memiliki kualitas unggul dalam bidangnya masing-masing. Keduanya saat ini telah memegang jabatan krusial dalam kabinet pemerintah, yang menjadikannya berpengalaman dalam menjalankan roda birokrasi dan kebijakan publik secara langsung di lapangan.

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Andi Amran Sulaiman menjabat sebagai Menteri Pertanian dengan rekam jejak yang sangat kuat dalam sektor agraria. Bahlil menyoroti bahwa Amran adalah menteri yang telah berpengalaman selama dua periode dalam pemerintahan. Keahlian utamanya terletak pada pemahaman mendalam tentang strategi mewujudkan swasembada pangan nasional serta kemampuan eksekusi kebijakan di tingkat akar rumput yang telah terbukti efektif.

Di sisi lain, Sugiono menduduki posisi sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bahlil menggambarkan Sugiono sebagai kader muda yang memiliki profil teknokrat dengan pemahaman geopolitik yang luas. Selain itu, kandidat ini dinilai memiliki kemampuan hubungan luar negeri yang sangat baik, sehingga dapat menjadi aset penting dalam diplomasi dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Timings dan Pengumuman Keputusan Politik

Partai Golkar berkomitmen untuk menyampaikan keputusan politik finalnya pada saat yang tepat sesuai dengan dinamika yang ada. Bahlil menegaskan bahwa tidak ada tekanan untuk memilih salah satu kandidat sebelum semua data dan pertimbangan matang tersedia. Partai akan terus memantau performa kedua menteri tersebut dan dampak kebijakan mereka terhadap masyarakat.

Dalam jangka pendek, fokus utama adalah memastikan bahwa kedua kandidat tetap menjalankan tugasnya dengan optimal di kabinet. Kehadiran mereka yang kuat di posisi strategis dianggap sebagai modal berharga bagi stabilitas pemerintahan. Partai akan menunggu momen strategis untuk mengumumkan dukungan resminya agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi arah kebijakan negara ke depan.