Goldman Sachs Turunkan Proyeksi Harga Minyak Brent 2027 ke 80 Dolar AS

Goldman Sachs menurunkan proyeksi harga minyak Brent rata-rata untuk 2027 menjadi 80 dolar AS per barel dari 85 dolar AS sebelumnya, didasari melimpahnya pasokan global dan melambatnya permintaan khususnya dari China. Lihat analisis lengkapnya.

Goldman Sachs menurunkan proyeksi harga minyak Brent rata-rata untuk tahun 2027 dari 85 dolar AS menjadi 80 dolar AS per barel. Sesuai dengan draf perhitungan makroekonomi yang matang, keputusan pemangkasan ini didasarkan pada dua faktor fundamental.

Pertama, akselerasi pertumbuhan pasokan global yang melimpah, terutama dari ekspansi produksi di luar Timur Tengah. Kedua, tren perlambatan permintaan yang diproyeksikan terus berlanjut, khususnya Structural perubahan konsumsi energi di China. Aliran investasi di sektor hulu migas di wilayah strategis di luar Timur Tengah diyakini akan meningkatkan pasokan global dan meminimalisir risiko kelangkaan dalam jangka panjang.

Sementara itu, Republic Rakyat China sebagai importir minyak terbesar, tengah mengalami transisi energi yang cepat menuju efek alternatif seperti kendaraan listrik, yang secara permanen akan memberi tekanan pada permintaan minyak dunia. Dalam draf laporan yang dirujuk Reuters, tim analis Goldman Sachs mengasumsikan lebih dari 10% kelemahan permintaan karena pergeseran itu.

Namun, untuk jangka pendek, bank investasi ini mempertahankan proyeksi harga Brent di kisaran rata-rata 90 dolar AS per barel untuk kuartal IV 2026, mengingat dampak sementara dari gangguan logistik di Timur Tengah akibat konflik bersenjata di Selat Hormuz. Meski konflik tersebut dapat mengganggu ekspor dari Teluk Persia, defisit pasokan riil diperkirakan hanya 5-6 juta barel per hari pada kuartal II 2026, dan ekspor diharapkan normal sepenuhnya pada akhir Agustus 2026. Goldman Sachs juga merilis dua skenario pergerakan harga.

Skenario Banjir Pasokan meliphati berlangsungnya kondisi berlebihan pasokan dan pelemahan ekonomi global, yang dapat mendorong harga Brent turun ke 70 dolar AS pada akhir 2026 dan 60 dolar AS pada 2027. Di sisi lain, Skenario Geopolitik Tegang memproyeksikan harga naik ke 110 dolar AS pada akhir 2026 dan bahkan menjangkau 140 dolar AS pada 2027 jika gangguan pasokan berlanjut.

Melalui draf pemetaan tersebut, Goldman Sachs menegaskan bahwa fondasi utama untuk lonjakan harga minyak dalam jangka panjang telah melemah secara signifikan, meskipun risiko volatilitas jangka pendek akibat ketegangan geopolitik masih ada





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