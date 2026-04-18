Gol Tunggal Maxwell Souza Bawa Persija Kalahkan PSBS Biak 1-0

Penyerang Persija Jakarta, Maxwell Souza, menjadi penentu kemenangan timnya atas PSBS Biak dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan BRI Liga 1. Gol semata wayang tersebut mengukuhkan posisi Persija di papan atas klasemen.

Pe sepak bola Persija Jakarta Maxwell Souza menjadi pahlawan timnya setelah mencetak gol tunggal yang mengunci kemenangan 1-0 atas tuan rumah PSBS Biak dalam lanjutan pekan ke-28 BRI Liga 1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, pada Sabtu. Gol krusial tersebut dicetak oleh Maxwell pada menit ketujuh pertandingan, berkat assist apik dari Fabio Calonego. Gol ini tidak hanya memberikan tiga poin penting bagi Persija, tetapi juga semakin mengukuhkan posisi mereka di peringkat ketiga klasemen sementara dengan total 58 poin. Jarak enam poin kini memisahkan Persija dari pemuncak klasemen, Persib Bandung, menunjukkan persaingan yang ketat di papan atas liga.

Di sisi lain, kekalahan ini semakin memperburuk situasi PSBS Biak yang kini semakin terpuruk di dasar klasemen sementara Liga 1. Tim asal Biak tersebut baru mengumpulkan 18 poin dari 28 laga yang telah dijalani, dan terpaut tujuh poin dari zona aman degradasi. Nasib PSBS semakin berat untuk bisa bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Sejak peluit awal dibunyikan, Persija Jakarta langsung mengambil inisiatif serangan. Tim berjuluk Macan Kemayoran ini sempat menciptakan peluang melalui tendangan Eksel Runtukahu, namun bola masih melebar dari sasaran. Keberanian menyerang sejak dini membuahkan hasil pada menit ketujuh ketika umpan matang Fabio Calonego berhasil diselesaikan dengan sempurna oleh Maxwell Souza menjadi gol pembuka keunggulan Persija. PSBS Biak mencoba merespons dengan membangun serangan balik dan sempat menciptakan peluang lewat tendangan Luquinhas, namun kiper Persija, Carlos Eduardo, tampil sigap dan berhasil memblokir bola.

Memasuki babak kedua, Persija Jakarta tidak mengendurkan serangan dan kembali menampilkan permainan ofensif. Berbagai upaya dilakukan untuk menambah keunggulan, namun solidnya lini pertahanan PSBS Biak dan penampilan Dimas Galih di bawah mistar gawang berhasil menggagalkan upaya anak-anak asuh Thomas Doll untuk mencetak gol tambahan. Sementara itu, PSBS Biak tampak kesulitan untuk mengembangkan permainan dan mencari gol penyeimbang. Upaya-upaya mereka untuk membongkar pertahanan Persija kerap kali berhasil dihentikan oleh lini belakang tim tamu yang disiplin. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 untuk kemenangan Persija Jakarta tetap bertahan, mengakhiri laga dengan kemenangan tipis namun krusial bagi Macan Kemayoran. Dominasi Persija terus ditunjukkan hingga menit akhir dengan menekan pertahanan PSBS, namun skor akhir tidak berubah.

Keputusan strategis pelatih dan ketajaman pemain depan Persija, Maxwell Souza, terbukti menjadi kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Gol tunggal tersebut tidak hanya membawa kebahagiaan bagi para pendukung Persija tetapi juga memberikan tekanan tambahan bagi tim-tim yang bersaing di papan atas. Bagi PSBS Biak, kekalahan ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi tim pelatih dan manajemen untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan demi ambisi bertahan di Liga 1 musim depan. Perjuangan PSBS masih panjang dan setiap pertandingan tersisa menjadi sangat krusial untuk meraih poin penuh dan keluar dari zona degradasi. Pertandingan ini juga menunjukkan pentingnya efektivitas dalam memanfaatkan peluang sekecil apapun di dalam sebuah pertandingan sepak bola profesional





