Gol Tunggal Maxwell Pastikan Kemenangan Tipis Persija atas PSBS Biak, Kreativitas Serangan Jadi Sorotan

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, mengakui timnya meraih kemenangan krusial 1-0 atas PSBS Biak berkat gol Maxwell Souza. Namun, ia menyoroti minimnya kreativitas tim dalam penyelesaian akhir, dengan terlalu sering mengandalkan umpan silang. Kemenangan ini menjaga asa Persija dalam perburuan gelar BRI Super League 2025/2026.

Persija Jakarta berhasil mengamankan tiga poin krusial dalam lanjutan BRI Super League 2025/2026 usai menaklukkan tuan rumah PSBS Biak dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan Macan Kemayoran dicetak oleh penyerang andalan mereka, Maxwell Souza De Lima, pada awal babak pertama di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (18/4/2026). Kemenangan ini melanjutkan tren positif Persija yang sebelumnya sukses mempermalukan Persebaya Surabaya dengan skor telak 3-0.

Tambahan tiga angka membuat asa Persija untuk merengkuh gelar juara liga musim ini semakin terbuka lebar. Mereka kini menanti hasil pertandingan tim pemuncak klasemen, Persib Bandung, yang akan melakoni laga tandang melawan Dewa United Banten FC pada Senin (20/4). Persija sendiri kini menempati posisi ketiga klasemen sementara dengan mengumpulkan 58 poin. Mereka terpaut lima poin dari Borneo FC yang berada di posisi kedua dan enam poin dari Persib Bandung di puncak klasemen. Dengan enam pertandingan tersisa, persaingan di papan atas dipastikan akan semakin memanas. Situasi ini menuntut Persija untuk terus meraih kemenangan demi menjaga peluang juara mereka tetap hidup hingga akhir musim. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, usai pertandingan, menyoroti performa timnya yang dinilai kurang kreatif dalam membangun serangan, terutama saat memasuki sepertiga akhir lapangan atau area krusial di dekat kotak penalti lawan. Menurutnya, timnya terlalu sering mengandalkan umpan silang (crossing) yang melambung tinggi, padahal ada opsi lain yang bisa diambil untuk membongkar pertahanan lawan. Ia merasa timnya telah berusaha keras dalam pertandingan tersebut, namun dalam beberapa momen krusial, pengambilan keputusan pemain dinilai kurang tepat dan solusi yang diterapkan tidak efektif. Souza mengungkapkan, “Tim kami sudah berusaha keras, tetapi sekali lagi saya merasa tim kami sedikit kurang kreatif di sepertiga akhir lapangan. Kami berhasil mencapai area dekat kotak penalti, tetapi lebih sering memilih untuk melakukan umpan silang melambung. Saya rasa di beberapa momen kami seharusnya bisa mengambil keputusan yang lebih baik atau menemukan solusi yang lebih efektif.” Meskipun demikian, Souza tetap mengapresiasi perjuangan para pemainnya yang telah berjuang keras di lapangan. Ia juga memberikan pujian kepada PSBS Biak yang dinilainya bermain dengan sangat disiplin dan sesuai taktik yang diterapkan, terutama dalam upaya mereka untuk bertahan dan meminimalisir serangan tim Persija. Souza mengamati bahwa PSBS Biak secara efektif menempatkan sepuluh pemain di area pertahanan mereka, membuat lini serang Persija kesulitan untuk menembus. Hal ini menunjukkan bahwa meski meraih kemenangan, Persija masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk meningkatkan variasi serangan dan efektivitas dalam penyelesaian akhir. Evaluasi ini penting dilakukan agar Persija bisa tampil lebih optimal di sisa pertandingan penting yang akan menentukan nasib mereka di liga musim ini. Persija harus mampu menemukan cara untuk membongkar pertahanan tim lawan yang bermain rapat dan disiplin, agar tidak kembali membuang peluang emas dalam mencetak gol. Kemenangan tipis 1-0 atas PSBS Biak ini menjadi bukti bahwa Persija mampu meraih hasil positif meskipun tidak tampil dalam performa terbaiknya dalam hal kreativitas serangan. Gol tunggal yang dicetak oleh Maxwell Souza di awal pertandingan menjadi pembeda dalam laga yang berjalan cukup alot ini. Maxwell Souza, yang menjadi penyerang andalan Persija, kembali membuktikan ketajamannya dalam mencetak gol. Namun, fokus utama pelatih Mauricio Souza kini adalah bagaimana meningkatkan daya serang timnya agar lebih bervariasi dan efektif di pertandingan-pertandingan mendatang. Ke depan, Persija akan menghadapi jadwal yang cukup padat, dan setiap pertandingan akan menjadi penentu dalam perebutan gelar juara. Pada laga selanjutnya, Persija dijadwalkan akan melanjutkan perjuangan mereka dalam laga tandang melawan tuan rumah PSIM Yogyakarta pada Rabu (22/4). Pertandingan melawan PSIM Yogyakarta akan menjadi ujian lanjutan bagi Persija untuk membuktikan kapasitas mereka dalam meraih kemenangan tandang, sekaligus mengasah kembali ketajaman lini serang mereka. Mauricio Souza berharap agar timnya dapat segera memperbaiki kelemahan dalam hal kreativitas serangan dan pengambilan keputusan di area pertahanan lawan. Dengan demikian, Persija dapat tampil lebih meyakinkan dan konsisten dalam meraih poin penuh, demi mewujudkan ambisi mereka untuk menjadi juara BRI Super League 2025/2026. Perjalanan menuju gelar juara masih panjang dan penuh tantangan, namun dengan kerja keras dan evaluasi yang tepat, Persija optimis dapat menutup musim ini dengan hasil yang gemilang dan membawa pulang trofi juara ke ibukota. Setiap laga adalah final bagi Macan Kemayoran, dan mereka harus siap menghadapi setiap rintangan dengan semangat juang yang tinggi dan strategi yang matang





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi BRI Super League: PSBS vs Persija 18 April 2026Prediksi PSBS vs Persija, Skor PSBS vs Persija, Jadwal PSBS vs Persija, Susunan pemain PSBS vs Persija, Head to head PSBS vs Persija, Live streaming PSBS vs Persija

Hasil HT PSBS Biak Vs Persija Jakarta 0-1, Gol Maxwell Jadi PembedaPersija Jakarta tengah memimpin PSBS Biak dengan skor 1-0 pada tengah babak laga pekan ke-28 Super League 2025-2026.

Maxwell Souza antar Persija Jakarta bekuk PSBS Biak 1-0Penyerang Persija Jakarta Maxwell Souza mencetak gol semata wayang untuk mengantarkan timnya membekuk tuan rumah PSBS Biak dengan skor 1-0 dalam laga pekan ...

Hasil PSBS Biak vs Persija Jakarta: Gol Semata Wayang Maxwell Benamkan Badai PasifikDuel PSBS Biak vs Persija Jakarta berakhir menggembirakan untuk kubu tim tamu karena menang tipis 0-1.

Gol Tunggal Maxwell Souza Bawa Persija Kalahkan PSBS Biak 1-0Penyerang Persija Jakarta, Maxwell Souza, menjadi penentu kemenangan timnya atas PSBS Biak dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan BRI Liga 1. Gol semata wayang tersebut mengukuhkan posisi Persija di papan atas klasemen.

Persija Jakarta Raih Kemenangan Tipis 1-0 atas PSBS BiakPersija Jakarta berhasil meraih tiga poin penuh setelah mengalahkan PSBS Biak dengan skor tipis 1-0 pada pekan ke-28 Super League 2025-2026. Gol tunggal dicetak oleh Maxwell Souza De Lima. Meskipun demikian, PSBS Biak yang berada di juru kunci mampu memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan.

