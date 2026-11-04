Gol Federico Valverde Menit 90+2 Antar Real Madrid Menang 3-2 atas AEK Athena

Gol Federico Valverde di menit 90+2 membawa Real Madrid menang 3-2 atas AEK Athena dalam Liga Champions, memperkuat rekor gol injury time Los Blancos.

Federico Valverde mencetak gol kemenangan Real Madrid pada menit 90+2 saat Los Blancos menang 3-2 atas AEK Athena dari Yunani di kandang lawan. Gol gelandang asal Uruguay itu tercipta pada Rabu malam dalam laga pekan keempat Liga Champions Eropa.

Gol tersebut menjadi gol kemenangan ketiga yang dicetak Valverde dalam catatan yang dikutip media. Penyelesaian itu sekaligus menjadi penentu skor akhir di markas AEK Athena.

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Gol Menit 90+2 Valverde Tentukan Kemenangan Real Madrid

Valverde mencetak gol kemenangan Real Madrid pada menit 90+2 lewat tembakan keras dari luar kotak penalti. Skor 3-2 membuat Real Madrid membawa pulang tiga poin dari laga tandang tersebut.

Gol di masa tambahan waktu itu menjadi momen penentu dalam laga pekan keempat Liga Champions Eropa. Bagi Real Madrid, hasil ini menjaga momentum kemenangan mereka di kompetisi antarklub terbesar benua Eropa.

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Tembakan keras dari luar kotak penalti menunjukkan kemampuan Valverde menghukum lawan ketika ruang di depan kotak penalti terbuka. Situasi seperti ini memaksa tim bertahan tetap waspada hingga peluit akhir dibunyikan.

Rekor Gol Injury Time Real Madrid Menurut Fran Martinez

Real Madrid tercatat sebagai tim yang paling banyak mencetak gol di masa injury time sepanjang sejarah Liga Champions Eropa, dengan 49 gol pada menit ke-90 atau setelahnya. Data ini disampaikan jurnalis Spanyol Fran Martinez, yang mengkhususkan diri pada statistik sepak bola.

Perhitungan Fran Martinez tidak memasukkan babak tambahan, sehingga hanya mencakup gol pada menit ke-90 atau setelahnya dalam waktu normal. Dengan rumusan tersebut, rekor Real Madrid menjadi pembeda yang jelas dibanding klub lain di turnamen ini.

Gol Valverde pada menit 90+2 ikut memperpanjang catatan tersebut. Catatan di menit-menit akhir ini memperkuat reputasi Real Madrid sebagai tim yang kerap menentukan hasil pada detik-detik terakhir pertandingan.

Valverde dan Mbappe dalam Daftar Gol Jarak Jauh Top Eropa

Federico Valverde masuk dalam daftar pemain yang mencetak lebih dari 10 gol dari luar kotak penalti bersama klub-klub dari lima liga top Eropa selama tiga musim terakhir. Gol jarak jauh menjadi salah satu senjata penting dalam statistik tersebut.

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Daftar ini dipuncaki oleh rekan setim Valverde di Real Madrid, Kylian Mbappe, dengan 17 gol. Mbappe merupakan pemain asal Prancis yang juga menjadi bagian dari tim Los Blancos.

Michael Olise, winger Bayern Munich dan rekan senegara Mbappe, berada di posisi berikutnya dengan 15 gol. Posisi kedua dan ketiga ini menunjukkan bahwa tembakan dari luar kotak penalti menjadi bagian penting dari produktivitas pemain-pemain top Eropa.

Bagi Real Madrid, kehadiran Valverde dan Mbappe dalam daftar tersebut memperlihatkan dua sumber gol dari luar kotak penalti di dalam satu klub. Kombinasi ini melengkapi kekuatan tim dalam mencetak gol di menit-menit krusial.

Sumber berita tidak menyebutkan jadwal pertandingan Real Madrid berikutnya di Liga Champions Eropa. Informasi lanjutan mengenai agenda tim serta perkembangan rekor injury time Los Blancos perlu dicek melalui jadwal resmi kompetisi.