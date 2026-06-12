Gol Cyle Larin Selamatkan Kanada dari Kekalahan di Debut Piala Dunia 2026

Penyerang Kanada Cyle Larin menjadi pahlawan setelah mencetak gol penyama kedudulan di menit ke-78 melawan Bosnia dan Herzegovina, mengamankan poin pertama sepanjang sejarah Kanada di Piala Dunia. Meski bermain dengan agresif di depan publik sendiri, tim tuan rumah harus menahan tekanan setelah tertinggal di awal. Larinull shrugged off the pressure, emphasizing that fairness and sportsmanship are more important than any one match outcome.

Kanada memulai dengan agresif di Piala Dunia 2026 , namun justru tertinggal lebih dului karena gol Jovo Lukic untuk Bosnia dan Herzegovina. Laga berubah ketika Cyle Larin menyelamatkan timnya di menit ke-78 dengan gol penyama kedudulan, memastikan Kanada meraih poin pertama dalam sejarah di turnamen ini.

Gol tersebut memiliki makna mendalam bagi Larin yang merasa hadir di saat tim membutuhkan. Ia menekankan keinginan untuk terus berkontribusi sepanjang turnamen dan optimis Kanada akan tampil lebih baik. Baginya, kerja keras di klub menjadi kunci untuk tetap kompetitif di tim nasional. Kanada sekarang akan berfokus untuk pertandingan berikutnya dengan keyakinan yang tinggi





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Piala Dunia 2026 Kanada Bosnia Dan Herzegovina Cyle Larin Gol Sepak Bola

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