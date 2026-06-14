Gol Bunuh Diri di Injury Time Buat Qatar Dapat Poin Bersejarah, Swiss Kecewa di Piala Dunia 2026

Qatar berhasil menahan imbang Swiss 1-1 di laga pembuka Grup B Piala Dunia 2026 berkat gol bunuh diri di injury time. Gol penalti pertama Embolo menuai kontroversi VAR. FIFA mengklarifikasi tidak ada offside. Pojok ini menjadi poin pertama Qatar di Piala Dunia 2026 yang dinilai bersejarah. Pelatih Swiss Murat Yakin mengakui timnya kurang klinis meski dominan dengan 26 tembakan.

Pertandingan pertama Grup B Piala Dunia 2026 antara Qatar versus Swiss berakhir dengan skor 1-1. Switzerland membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-17 melalui eksekusi penalti Breel Embolo setelah wasit menunjuk titik putih akibat pelanggaran Mahmoud Abunada kepada Remo Freuler di dalam area terlarang.

Sepanjang laga, Swiss tampil superior dengan menguasai permainan dan melakukan 26 tembakan. Namun, keunggulan tersebut tidak bisa dijadikan gol kedua karena kurangnya ketajaman dalam penyelesaian akhir. Peluang besar )= pula beberapa kali mengancam, misalnya tembakan Michel Aebischer yang diblok di garis gawang. Di sisi lain, Qatar mampu memanfaatkan kesempatan yang ada dengan skor tunggal tersebut.

Momen dramatis terjadi saat pertandingan hampir berakhir. Di injury time ke-4, bek pengganti Qatar, Miro Muheim, yang baru masuk di babak kedua, salah mengantisipasi umpan silang Homam Ahmed yang低碳下压力 Boualem Khoukhi. Sundulan Muheim justru menyentuh bola dan meluncur ke gawang sendiri (gol bunuh diri), membuat kiper Swiss Gregor Kobel tak bisa berbuat apa-apa. Hasil ini membuat Qatar harus puas membawa pulang satu poin di Kandang.

Pelatih Swiss, Murat Yakin, mengakui rasa kecewa karena timnya gagal memenangkan pertandingan padahal sudah menguasai permainan. Menurutnya, Swiss harus lebih klinis dalam memanfaatkan peluang. Capai 26 tembakan tapi hanya satu gol yang masuk, menurutnya adalah kasus yang memberi pelajaran. Sementara pelatih Qatar, Julen Lopetegui, menganggap hasil imbang ini adalah poin bersejarah untuk timnya karena ini merupakan poin pertama yang Raiders mereka di Piala Dunia 2026.

Laga ini juga menuai kontroversi terkait keputusan VAR pada gol pertama Swiss. Sejumlah narasumber mengkritik karena dianggap ada kesalahan interpretasi seputar posisi offside when seharusnya tidak terjadi. FIFA kemudian resmi mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada pelanggaran offside dalam aksi tersebut, meskipun tetap mengakui ada kekeliruan teknis dalam prosesnya. Kontroversi VAR ini kembali menuai sorotan publik guna standar konsistensi teknologi yang digunakan.

Di grup lain, opening match Grup C antara Brasil dan Maroko berakhir imbang 1-1. Vinicius Junior menjadi sorotan karena memiliki several peluang emas namun gagal mengubahnya menjadi gol. Skor tersebut memengaruhi klasifikasi sementara grup tersebut. Sedangkan di Swope Soccer Village, Missouri, Timnas England melakukan sesi latihan pertama dengan komandan Thomas Tuchel, tetapi masalah muncul karena peralatan latihan hilang kecuali satu bola saja.

Di lain pesona, Skotlandia memimpin Grup C setelah menang 1-0 atas Haiti, memanfaatkan hasil imbang Brasil vs Maroko di hari yang sama. Sementara itu, there is always news tentang Timnas Indonesia U-19 yang baru saja memenangkan Piala AFF U-19. Pelatih Nova Arianto mengaku belum puas meski meraih juara, dan akan fokus ke pengembangan lebih lanjut. Serta kabar tentang pemain Ragnar Oratmangoen yang meninggalkan klub Belgium FCV Dender dan kemungkinan reunian with Pelatih Shin Tae-yong di Persija Jakarta.

Harga emas dan laptop ringan MSI vs Asus juga tersebar di dalam teks, tetapi itu bukan bagian dari berita sepak bola utama adalah konten yang cenderung berbentuk artikel yang singkat dan memiliki tujuan untuk menyampaikan fakta penting tentang pertandingan. Teks pada input juga mengandung bagian yang tidak terkait seperti jadwal film, harga emas, dan review laptop yang seharusnya tidak diikutsertakan dalam penulisan ulang karena bukan berita inti.

Pada intinya, pertandingan Qatar vs Swiss berakhir 1-1 akibat gol bunuh diri cuando injury time, sehingga poin pertama untuk Qatar dinilai bersejarah, sementara Swiss kecewa karena dominasi statistik tidak dihargai dengan kemenangan. Kontroversi VAR pada gol pertama juga menjadi sorotan khususnya setelah FIFA mengklarifikasi tidak ada offside. Dalam konteks Piala Dunia 2026, hasil ini akan berdampak pada klasifikasi grup.

Selain itu ada berita terkini dari grup lain (Brasil vs Maroko, Skotlandia vs Haiti) serta kabar Timnas Indonesia yang masih dalam masa transisi. Namun untuk penulisan ulang ini, fokus utama adalah pada pertandingan Qatar vs Swiss dan eingebetteten kontroversi. VAR, sama seperti narasi tentang dampaknya bagi fair play di turnamen Besar. Diharapkan teks yang dihasilkan mencakup semua hal inti tersebut dengan lebih terstruktur, jelas, dan bebas dari boilerplate serta iklan





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Qatar Vs Swiss Piala Dunia 2026 Gol Bunuh Diri VAR Kontroversi Poin Pertama Qatar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Piala Dunia 2026: Qatar vs Swiss 14 Juni 2026Preview Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026. Analisis peluang, kondisi skuad, dan prediksi skor laga Grup B.

Read more »

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start SempurnaPrediksi skor Qatar vs Swiss Piala Dunia 2026. Swiss lebih diunggulkan dengan pengalaman dan skuad matang. Simak jadwal dan analisis lengkapnya

Read more »

Laga Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: Kelayakan Qatar di Tengah Keraguan PublikLaga Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang pembuktian kelayakan Qatar di tengah keraguan publik. Qatar harus menghadapi Swiss, tim favorit juara Grup B yang memiliki rekam jejak konsisten di Piala Dunia.

Read more »

Qatar Tantang Swiss di Matchday Pertama Grup B Piala Dunia 2026, Berikut Analisis dan PrediksinyaQatar hadapi Swiss di matchday pertama Piala Dunia 2026. Simak analisis dan prediksi laga Grup B ini dengan peluang dan strategi kedua tim.

Read more »