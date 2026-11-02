Go Public Academy for SME Dorong 10.000 Perusahaan Siap IPO 2045

Kementerian UMKM dan BEI luncurkan Go Public Academy for SME dengan aspirasi 10.000 perusahaan siap IPO 2045, menekankan kualitas tata kelola.

Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Loto Srinaita Ginting menyampaikan pidato kunci dalam seremoni penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan Kementerian UMKM serta antara BEI dengan Surveyor Indonesia di Main Hall BEI, Jakarta, pada Senin, 2 November 2026. Acara ini sekaligus menandai peluncuran resmi Go Public Academy for SME yang dirancang untuk meningkatkan kualitas perusahaan menengah di seluruh Indonesia menuju standar pasar modal global.

Aspirasi 10.000 Perusahaan Siap IPO 2045

Dalam rancangan jangka panjangnya, Go Public Academy for SMEs membawa aspirasi untuk mendukung terbentuknya 10.000 perusahaan yang siap melakukan penawaran umum perdana atau IPO pada tahun 2045. Loto Srinaita Ginting menegaskan bahwa angka tersebut merupakan aspirasi, bukan target kaku yang dikejar dengan mengorbankan kualitas dasar bisnis. Ia menekankan bahwa pesan terpenting dari arah tersebut bukan sekadar angka, melainkan kualitas basis perusahaan yang fundamental.

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Hal ini berlaku terlepas dari apakah perusahaan akhirnya memilih melantai di bursa atau tetap beroperasi secara privat. Pemerintah berkeinginan membangun lebih banyak calon perusahaan nasional yang mampu memenuhi standar transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang semakin tinggi. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap perusahaan yang terlibat dalam program mendapatkan manfaat nyata dalam peningkatan profesionalisme dan kepatuhan, regardless of their final listing decision.

Perguruan Tinggi Sebagai Regional Hub Kunci

Pembinaan ini tidak boleh terpusat hanya di ibu kota karena potensi pengusaha tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, perguruan tinggi didorong menjadi regional hub yang berfungsi sebagai penghubung antara pengetahuan akademis, pendampingan profesional, kebutuhan dunia usaha, dan akses ke jejaring pasar modal. Loto menyambut baik pendekatan yang menempatkan perguruan tinggi sebagai simpul atau regional hub dalam ekosistem Go Public Academy for SMEs.

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Kampus dilibatkan secara aktif sebagai bagian dari penyusunan riset dan kurikulum pendampingan. Pemerintah, asosiasi, mentor, dan praktisi disebut punya peran masing-masing dalam mendukung ekosistem ini. Fajar Wibhiyadi sebagai Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Persero, Saidu Solihin Direktur Penilaian Perusahaan PT BEI, Jeffrey Hendrik Direktur Utama BEI, dan Bagus Rachman Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM hadir dalam seremoni tersebut, menandakan kolaborasi multisektor yang kuat.

IPO sebagai Pilihan Strategis Bukan Kewajiban

Loto mengingatkan bahwa IPO bukanlah suatu kewajiban, melainkan pilihan strategis yang harus didasarkan pada kesiapan internal perusahaan. Kelulusan dari program tentu bukan persetujuan otomatis untuk melakukan IPO, melainkan indikasi bahwa perusahaan telah memenuhi standar kesiapan dasar. Kita harapkan yang akan IPO benar-benar memiliki kesadaran dari perusahaan itu sendiri, bukan karena hanya dorongan dari semua pihak eksternal.

Keberhasilan program tidak diukur dari banyaknya acara, sertifikat, atau jumlah peserta yang terdaftar. Yang dilihat adalah kemajuan nyata dalam tata kelola, kualitas laporan keuangan, profesionalisme manajemen, dan perencanaan ekspansi bisnis. Pembinaan dilakukan dalam tujuh tahapan yang komprehensif, mulai dari pemahaman pilihan pendanaan, penguatan tata kelola, dan kesiapan keuangan, hingga persiapan IPO dan pengembangan kapasitas perusahaan secara berkelanjutan.

Tantangan Rasio Pembiayaan UMKM Menuju 25 Persen

Loto juga mengungkit rasio pembiayaan UMKM yang ditargetkan mencapai 25 persen. Rasio itu pernah menyentuh angka 20,9 persen, tetapi kini turun karena tambahan kredit untuk usaha besar dinilai lebih besar daripada untuk UMKM. Ini menjadi tantangan bersama bagaimana melalui sumber-sumber pembiayaan UMKM, termasuk pasar modal, bisa membantu pemenuhan rasio pendanaan bagi UMKM untuk mencapai angka 25 persen.

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Ia menegaskan bahwa akses modal tidak bisa dilepaskan dari kualitas perusahaan secara menyeluruh. Akses pada modal dan kualitas perusahaan adalah dua sisi dari mata uang yang sama yang saling terkait erat. Investor menilai transparansi laporan keuangan, legalitas, manajemen, dan pengelolaan risiko sebagai faktor kunci sebelum memberikan dana.

Kepada pelaku usaha menengah, Loto berpesan agar tidak sekadar mencari tambahan modal sebagai tujuan akhir. Modal dapat membuka kesempatan, tetapi kepercayaan dan tata kelola yang baiklah yang menjaga pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Program Go Public Academy for SME ini hadir sebagai jawaban strategis untuk memperbaiki fundamental ekonomi nasional melalui peningkatan kualitas entitas bisnis di level menengah.