Go Kyung Pyo Tertangkap Mabuk, Kadar Alkohol 0,08 Persen Terdeteksi

Aktor Go Kyung Pyo diperiksa karena menabrak truk sampah di Seoul dengan kadar alkohol 0,08 persen. Agensinya meminta maaf dan kepolisian sedang menyelidiki kasus ini.

Aktor berbakat asal Korea Selatan, Go Kyung Pyo, sedang menghadapi krisis karier setelah kepolisian memastikan ia mengemudi dalam keadaan mabuk. Insiden lalu lintas ini menelan korban material saat mobil pribadi yang dikemudikan aktor berusia 36 tahun tersebut menabrak sebuah truk sampah di kawasan Donggyo-dong, Mapo-gu, Seoul. Kejadian menyedihkan ini terjadi pada Sabtu, 14 November 2026, sekitar pukul 03.30 waktu setempat.

Pihak kepolisian segera melakukan tes alkohol di lokasi kejadian untuk mengonfirmasi kondisi pengemudi. Hasil tes menunjukkan kadar alkohol dalam darah Go Kyung Pyo setara dengan batas pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM), yakni mencapai 0,08 persen atau lebih menurut Undang-Undang Lalu Lintas Korea Selatan. Angka persentase pastinya belum dipublikasikan secara resmi, namun batas 0,08 persen tersebut sudah masuk kategori pelanggaran serius yang mengancam lisensi mengemudinya.

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Kronologi Tabrakan dan Prosedur Kepolisian

Kasus ini muncul di tengah padatnya jadwal Go Kyung Pyo di layar kaca. Ia dijadwalkan tampil di episode 95 Seoul Song Festival pada program MBC Hangout with Yoo malam ini. Produser menyatakan penampilannya akan diedit semaksimal mungkin. Untuk syuting berikutnya, diskusi internal masih berlangsung. Ia juga menjadi anggota tetap tvN Sixth Sense: B-Side bersama Yoo Jae Suk, Song Eun Yi, dan Bibi. Episode terbaru dijadwalkan tayang Minggu, 15 November 2026.

Kedua program lainnya juga menunggu jadwal tayang. Bogeom Magical 2 dijadwalkan perdana pada 29 November, disusul The Great Escape: Urban Legends milik TVING pada 2 Desember. Di Bogeom Magical 2, ia menjadi anggota baru yang bertugas sebagai koki di toko pangkas rambut di desa pantai Tongyeong, bersama Park Bo Gum dan Lee Sang Yi, menggantikan Kwak Dong Yeon yang sedang wajib militer. Hingga laporan pagi ini, belum ada pengumuman resmi soal penghentian aktivitas atau perubahan jadwal tayang program tersebut.

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Penggemar Go Kyung Pyo juga menantikan fan meeting yang dijadwalkan pada 21 November di Seongam Art Hall, Seoul. Namun, kejelasan mengenai acara tersebut masih tertunda seiring dengan proses hukum yang sedang berjalan. Kasus ini muncul di tengah padatnya jadwal Go Kyung Pyo di layar kaca. Ia dijadwalkan tampil di episode 95 Seoul Song Festival pada program MBC Hangout with Yoo malam ini. Produser menyatakan penampilannya akan diedit semaksimal mungkin. Untuk syuting berikutnya, diskusi internal masih berlangsung. Ia juga menjadi anggota tetap tvN Sixth Sense: B-Side bersama Yoo Jae Suk, Song Eun Yi, dan Bibi. Episode terbaru dijadwalkan tayang Minggu, 15 November 2026.

Posisi Agensi dan Dampak Terhadap Karier

Peristiwa ini terjadi pada Sabtu (14/11/2026) sekitar pukul 03.30 waktu setempat. Mobil pribadinya menabrak sebuah truk sampah di kawasan Donggyo-dong, Mapo-gu, Seoul. Kepolisian Mapo memproses Ko Kyung Pyo atas dugaan pelanggaran aturan mengemudi dalam kondisi mabuk. Ia diberitakan mengemudi sendirian tanpa penumpang. Setelah pemeriksaan awal, ia diizinkan pulang. Penyelidikan belum selesai dan polisi berencana memanggilnya kembali untuk mendalami kronologi.

Sedangkan soal korban luka, belum ada konfirmasi mengenai korban jiwa maupun luka akibat kecelakaan ini. Pihak agensi sudah mengakui kejadian tersebut dan menyampaikan permintaan maaf. Pernyataan resmi dari manajemen aktor tersebut menekankan bahwa mereka menyadari kesalahan berat ini dan berkomitmen untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Namun, dampak jangka panjang terhadap reputasi Go Kyung Pyo masih menjadi perdebatan di antara para pengamat industri hiburan.

Proyeksi Langkah Hukum dan Masa Depan Profesional

Polisi sedang selidiki apakah ada elemen lain yang berkontribusi terhadap insiden ini, mengingat kadar alkohol yang terdeteksi sangat tinggi. Go Kyung Pyo menghadapi risiko penundaan penayangan seluruh program yang melibatkan dirinya hingga proses hukum selesai. Keputusan final mengenai pemutaran episode-episode yang sudah direkam sepenuhnya berada di tangan dewan producer masing-masing jaringan televisi.

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Masyarakat Korea Selatan menantikan transparansi dari pihak kepolisian dalam menangani kasus pengemudi kondang ini. Proses penyelidikan akan menentukan apakah aktor tersebut akan menerima sanksi administratif ringan atau hukuman pidana lebih berat. Sementara itu, para rekan kerjanya termasuk Yoo Jae Suk di Sixth Sense dan Park Bo Gum di Bogeom Magical 2 juga menghadapi tekanan publik tidak langsung terkait asosiasi profesional mereka dengan Go Kyung Pyo.