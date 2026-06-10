GMF Awal 2026 Positif: Pendapatan dan Laba Bersih Melonjak

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF) menyampaikan kinerja positif di kuartal I-2026 dengan pendapatan USD 114,94 juta naik 20,53% tahunan, didorong segmen commercial aviation. EBITDA mencapai USD 17,56 juta dan laba bersih melonjak 178,36% jadi USD 6,76 juta. GMF targetkan tahun 2026 capai pendapatan USD 542,79 juta, EBITDA USD 81,82 juta, dan laba bersih USD 34,47 juta, setelah 2025 berhasil melampaui target dengan pendapatan USD 491,8 juta dan laba bersih USD 33,96 juta.

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk ( GMF ) mengawali tahun 2026 dengan kinerja positif. Perseroan membukukan pendapatan sebesar USD 114,94 juta pada kuartal I-2026 atau meningkat 20,53% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

MenurutDirektur Keuangan GMF Tri Hartono dalam Public Expose Live 2026, Rabu (10/6), peningkatan pendapatan terutama ditopang tumbuhnya aktivitas perawatan pesawat pada segmen commercial aviation yang tetap menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 75,4% dari total pendapatan. Hal ini memperkuat optimisme manajemen terhadap prospek pertumbuhan GMF sepanjang tahun. Secara profitabilitas, EBITDA GMF mencapai USD 17,56 juta, melampaui target kuartalan, dan laba bersih melonjak 178,36% secara tahunan menjadi USD 6,76 juta. Penghapusan ini mencerminkan peningkatan efisiensi operasional serta disiplin pengelolaan biaya.

Untuk tahun 2026, GMF menargetkan pendapatan USD 542,79 juta, EBITDA USD 81,82 juta, dan laba bersih USD 34,47 juta. Sebaliknya, sepanjang 2025 GMF telah berhasil melampaui target dengan mencatat pendapatan USD 491,8 juta, EBITDA USD 80,24 juta, dan laba bersih USD 33,96 juta. Kinerja kuat di kuartal pertama 2026 dianggap awal positif yang memperkuat keyakinan manajemen terhadap arah pertumbuhan perusahaan ke depan.

Di luar berita GMF, ada kabar lain seperti Menkomdigi menyebut Netflix, PUBG, hingga Shopee sudah ikuti penilaian mandiri PP TUNAS, penguatan Rupiah, karantina tumbuhan, serta kinerja perusahaan lain seperti Blue Bird dan Pelita Air yang mencatat laba tumbuh dan membagikan dividen. Namun, fokus utama tetap pada pencapaian GMF yang solid dimethylkan生





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GMF Garuda Maintenance MRO Pendapatan Laba Bersih EBITDA Commercial Aviation 2026 Target Kinerja Pemeliharaan Pesawat Indonesia

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