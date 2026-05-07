GMF Aero Asia Catat Lonjakan Laba Signifikan pada Kuartal I 2026 Berkat Ekspansi Global dan Diversifikasi Bisnis

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMF) melaporkan peningkatan laba berjalan sebesar 78,28 persen pada kuartal I 2026 yang didorong oleh pertumbuhan pendapatan, ekspansi pasar internasional, dan diversifikasi ke sektor energi.

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, yang merupakan anak usaha strategis dari Garuda Indonesia Group, telah menunjukkan performa keuangan yang sangat impresif pada awal tahun 2026.

Berdasarkan laporan keuangan terbaru, perusahaan MRO atau Maintenance, Repair, and Overhaul terkemuka di Indonesia ini berhasil membukukan laba berjalan sebesar 6,76 juta dolar AS atau setara dengan sekitar 107 miliar rupiah pada kuartal pertama tahun 2026. Capaian ini menandai lonjakan yang sangat signifikan, yakni mencapai 78,28 persen jika dibandingkan dengan perolehan laba pada periode yang sama di tahun 2025 yang hanya berada di angka 3,79 juta dolar AS.

Pertumbuhan laba yang tajam ini tidak terlepas dari kenaikan pendapatan atau revenue perseroan yang secara konsisten menunjukkan tren positif. Hingga akhir Maret 2026, pendapatan GMF tercatat mencapai 114,94 juta dolar AS, yang berarti terdapat peningkatan sebesar 20,53 persen dibandingkan dengan pendapatan kuartal pertama 2025 yang sebesar 95,36 juta dolar AS. Direktur Utama GMF, Andi Fahrurrozi, mengungkapkan bahwa pencapaian pada kuartal pertama tahun 2026 ini telah melampaui target pertumbuhan tahun sebelumnya.

Menurutnya, hasil positif ini merupakan indikator nyata dari efektivitas strategi pemulihan serta penguatan kapabilitas operasional yang telah dijalankan oleh manajemen perusahaan secara disiplin. Kinerja finansial yang menguat ini berjalan beriringan dengan berbagai pencapaian operasional strategis di berbagai lini bisnis. Salah satu prestasi yang paling menonjol adalah keberhasilan GMF dalam merampungkan proses full overhaul perdana secara mandiri untuk mesin CFM56-5B milik maskapai Citilink.

Proyek besar ini mendapatkan dukungan pendanaan strategis dari Danantara, yang menunjukkan adanya sinergi kuat dalam pendanaan industri penerbangan nasional untuk meningkatkan kemandirian teknologi perawatan pesawat di dalam negeri. Selain memperkuat pasar domestik, GMF juga semakin agresif dalam memperluas jangkauan layanannya di pasar internasional untuk meningkatkan daya saing global. Perusahaan berhasil menambah basis pelanggan baru dari Korea Selatan, yaitu Airzeta dan T-Way, yang membuktikan bahwa standar kualitas layanan GMF telah diakui secara internasional.

Selain itu, GMF juga telah menyelesaikan sejumlah proyek strategis berskala besar, seperti proses overhaul untuk pesawat A330 milik Korean Air serta pengerjaan landing gear change bagi Fiji Airways. Keberhasilan dalam menangani berbagai jenis pesawat dari berbagai maskapai dunia ini semakin memperkokoh posisi GMF sebagai pemain kunci dalam industri perawatan pesawat terbang di kawasan Asia Pasifik. Strategi pertumbuhan GMF tidak hanya terpaku pada sektor aviasi, tetapi juga merambah ke sektor non-aviasi melalui diversifikasi bisnis yang terukur.

Salah satu langkah nyata dalam diversifikasi ini adalah penyelesaian proyek normalisasi PLTG MPP Balai Pungut TM2500 nomor 3 untuk PLN Batam. Langkah ini merupakan bentuk nyata dari pemanfaatan keahlian teknik tinggi yang dimiliki GMF untuk berkontribusi pada infrastruktur energi nasional. Dengan memasuki sektor energi, GMF tidak hanya mengurangi risiko ketergantungan pada satu industri saja, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan melalui penyediaan jasa pemeliharaan mesin industri besar.

Seiring dengan meningkatnya profitabilitas, kondisi ekuitas perseroan juga mengalami perbaikan yang sangat signifikan. Total ekuitas GMF tercatat meningkat menjadi 140,58 juta dolar AS per 31 Maret 2026, naik dari posisi 114,57 juta dolar AS pada akhir tahun 2025. Peningkatan ekuitas ini didorong oleh dua faktor utama, yaitu akumulasi laba berjalan yang terus tumbuh serta realisasi aksi korporasi melalui penerbitan saham baru yang bertujuan untuk memperkuat fundamental keuangan perusahaan.

Dengan struktur permodalan yang lebih kokoh, GMF memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk melakukan investasi strategis di masa depan. Andi Fahrurrozi menyatakan optimismenya bahwa momentum positif ini akan terus berlanjut dengan fokus utama pada keunggulan layanan, diversifikasi bisnis yang lebih luas, serta penguatan struktur modal guna memberikan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan





