Glory Harimas Sihombing Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Makan Bergizi Gratis

Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan Glory Harimas Sihombing sebagai tersangka dalam kasus tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Tersangka diduga melakukan pengaturan titik dapur dan memberikan uang kepada mantan Kepala BGN untuk keuntungan ilegal. Statusnya dinaikkan setelah pemeriksaan saksi dan ditemukan dua alat bukti. Dia disangkakan melanggar pasal dalam Tipikor dan KUHP. Sebelumnya, beberapa pejabat dan komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan Glory Harimas Sihombing sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada 18 Juni 2026. Tersangka diduga terlibat dalam pengaturan titik dapur bersama mantan Kepala BGN untuk memperoleh keuntungan finansial ilegal bagi yayasan yang dengannya ia terkait.

Direktur Penyidikan Jampidsus Syarief Sulaeman Nahdi menyatakan bahwa sejak pagi penyidik telah memeriksa enam orang saksi. Berdasarkan hasil pendalaman dan dua alat bukti yang didapat, status Glory Harimas dinaikkan menjadi tersangka. Setelah pemeriksaan saksi, tim penyidik menetapkan GHS, yang merupakan pihak swasta, sebagai tersangka. Glory diminta oleh Dadan, saat itu menjabat sebagai Kepala BGN, untuk mencari mitra dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Setelah yayasan GHS memiliki titik dapur, yayasan tersebut dijual kepada pihak-pihak yang ingin mendirikan dapur di lokasi tersebut. Setelah mendapatkan akses, Glory berkomunikasi dengan tim yang ditunjuk Dadan, sehingga dapat mengurus SPPG di bawah naungan yayasan untuk mengembalikan statusnya. Selanjutnya, Glory diduga secara melawan hukum memberikan uang tunai kepada Dadan, yang berasal dari mitra MBG yang meminta bantuan untuk menjadi mitra program.

Atas tindakan tersebut, Glory disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a, b, g Undang-Undang Tipikor dan Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan eks Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya sebagai tersangka. Selain itu, Komisaris Utama PT Yasa Artha Trimanunggal, Andrew Mulyono alias AM, dan Asep Yusuf Somantri alias AYS, yang merupakan orang kepercayaan Sony, juga ditetapkan sebagai tersangka





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Korupsi Makan Bergizi Gratis Glory Harimas Sihombing Kejaksaan Agung BGN Dadan Hindayana

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