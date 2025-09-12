Gli Azzurri Berisiko Absen di Piala Dunia 2026

Berita tentang Italia berisiko absen di Piala Dunia 2026 menjadi berita paling banyak dibaca, selain itu terdapat beberapa berita hangat lainnya seperti kontroversi pemecatan STY dan editan foto mesra pemain Timnas Indonesia

Presiden RI Prabowo Subianto usai menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia kontra Bahrain di Stadion GBK, Jakarta. Setelah absen dua kali berturut-turut pada Piala Dunia 2018 di Rusia dan 2022 di Qatar, kini Italia berisiko mengulangi mimpi buruk yang sama menjelang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Situasi Italia di kualifikasi zona Eropa saat ini sangat genting. Untuk lolos langsung ke putaran final, Gli Azzurri wajib meraih kemenangan pada sisa pertandingan.

Akan tetapi, takdir mereka tidak sepenuhnya berada di tangan sendiri. Mitra terdekat, Timnas Norwegia, menjadi kunci. Jika Norwegia mengalami kekalahan, peluang Italia untuk merebut posisi puncak grup akan terbuka lebar. Namun jika Norwegia konsisten meraih hasil positif, Italia harus puas dengan posisi runner-up. Skenario ini tentu saja bukanlah kabar gembira, karena posisi runner-up berarti Italia harus kembali menjalani laga play-off. Keputusan PSSI untuk memecat Shin Tae-yong (STY) sebagai pelatih Timnas Indonesia menuai berbagai kontroversi, khususnya di tengah peningkatan prestasi Timnas Indonesia. Banyak akun di X (sebelumnya Twitter) menuntut PSSI untuk mengembalikan STY ke kursi kepelatihan Timnas. Selain itu, foto-foto editan mesra antara beberapa pemain Timnas Indonesia dengan wanita tengah menjadi sorotan publik. Foto-foto ini viral di media sosial dan menuai kecaman karena dianggap pelecehan dan mengganggu fokus para pemain jelang pertandingan penting bulan depan





