Glenn Hoddle Kritis Thomas Tuchel Soal Omission Adam Wharton dari Skina Piala Dunia

Glenn Hoddle mengecam keputusan Thomas Tuchel yang tidak memasukkan Adam Wharton ke skuad Inggris untuk Piala Dunia, menyusul penampilan gemilang Wharton memimpin Crystal Palace meraih Conference League.

Mantan manajer timnas Inggris, Glenn Hoddle , mengkritik keras keputusan Thomas Tuchel yang tidak memasukkan Adam Wharton ke dalam skuad Piala Dunia . Kritik itu muncul setelah Wharton mempersembahkan penampilan spektakuler untuk Crystal Palace dalam kemenangan bersejarah mereka di ajang Eropa, tepat berhari-hari setelah diabaikan.

Wharton, 22 tahun, berperan krusial dalam kemenangan Palace 1-0 atas Rayo Vallecano di final Conference League, yang menyentuh trofi Eropa pertama klub dan jatah Liga Europa musim depan. Padahal, Tuchel memilih Jordan Henderson, gelandang Brentford berusia 35 tahun, di luar Wharton, memicu kontroversi. Hoddle bertanya-tanya tentang logika taktis di balik pilihan Tuchel. Menurutnya Wharton cocok untuk formasi tiga gelandang di lini tengah karena meski tidak cepat, kemampuan membacaan permainan dan memberikan umpan-umpan mematikannya sangat berharga.

Hoddle berkata, Saya pikir dia cocok bermain di lini tengah dengan formasi tiga gelandang karena dia tidak bergerak secepat itu di lapangan, jadi itu mungkin menjadi beban baginya. Namun, bagi saya, saya menyukai cara dia melihat ke depan dan melakukan umpan. Dia bisa memberikan umpan-umpan mematikan, umpan yang bisa mengacaukan seluruh pertahanan lawan hanya dengan satu sentuhan. Saya tidak yakin Inggris memiliki banyak pemain di posisi gelandang bertahan yang bisa melakukan itu secara konsisten.

Jadi saya terkejut saat melihat dia tidak masuk skuad. Hoddle juga menambahkan, Saya mengerti mengapa manajer memilih Jordan Henderson, tapi jika Anda ingin dia melakukan tugas seperti itu, sebaiknya dia ditunjuk sebagai pelatih. Ada tempat di sana untuk Adam Wharton. Dia tampil luar biasa malam ini; dia salah satu pemain yang bermain seperti biasa dari menit pertama hingga terakhir.

Penjuru lain, mantan bek Palace Joel Ward, juga mendukung Wharton, menekankan kualitas teknis dan kecerdasannya yang sesuai dengan level tertinggi. Ward menegaskan, Adam jelas memiliki kualitas dan kemampuan yang cukup untuk masuk ke dalam tim. Apa yang dia bawa ke tim, cara dia bermain, dan kecerdasannya, saya yakin dia pasti bisa masuk ke sana dan akan baik-baik saja. Sementara itu, Tuchel menyusun lini tengah akhirnya dengan Declan Rice, Morgan Rogers, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Kobbie Mainoo, dan Henderson.

Meski kecewa karena tidak dibeli ke Piala Dunia, Wharton sekarang harus fokus pada masa transisi di Crystal Palace setelah Oliver Glasner meninggalkan klub. Palace harus mencari pelatih baru sambil mempertahankan bintang-bintang utama menjelang kampanye Liga Europa. Wharton, mantan alumni akademi Blackburn, akan menikmati liburan musim panas yang lebih panjang sebelum kembali memimpin ambisi Palace di Eropa musim depan. Ia terbukti mampu mengatasi penolakan dan membuktikan bahwa kualitas dan tekadnya akan membawanya meraih kesuksesan di tingkat internasional dalam waktu dekat





