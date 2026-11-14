Glen Johnson Ungkap Jose Mourinho Robek Kontrak Pinjamannya ke Lyon

Mantan bek Inggris Glen Johnson mengisahkan Jose Mourinho merobek kontrak peminjamannya ke Lyon di Chelsea untuk menguji keberaniannya dan memastikan ia tetap bertahan.

Glen Johnson, mantan bek kanan Liverpool dan timnas Inggris, mengungkapkan momen tak terduga saat ia bersama Chelsea di bawah asuhan Jose Mourinho. Pelatih asal Portugal tersebut merobek kesepakatan peminjaman Johnson ke Olympique Lyon di depan mata sang pemain.

Tindakan ini dilakukan Mourinho tepat setelah Johnson menunjukkan kontrak yang telah disepakati dengan klub Prancis. Sang juru taktik menyatakan bahwa Johnson tidak akan pindah dan tetap dipertahankan di Chelsea, bukan karena kebutuhan mendesak, melainkan sebagai bagian dari strategi pembinaan mental.

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Mekanasi Pengujian Karakter Pemain

Jose Mourinho melihat peluang bagi Glen Johnson untuk meningkatkan kemampuan melalui permainan di papan atas Eropa. Namun, sang pelatih menilai bahwa bek berusia 42 tahun itu kurang memiliki keberanian untuk meninggalkan lingkungan nyaman di Stamford Bridge.

Mourinho mensyaratkan agar setiap perpindahan dilakukan dengan status pinjaman agar Johnson mendapatkan waktu bermain lebih banyak. Ia juga menekankan bahwa klub tujuan harus mampu bersaing di Liga Champions demi memberikan pengalaman bermain di level tertinggi.

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Ketika Johnson berhasil mencapai kesepakatan dengan Olympique Lyon yang saat itu sedang mendominasi Liga Prancis, Mourinho menganggap ini sebagai ujian karakter. Tindakan merobek kontrak di depan pemain muda itu adalah cara Mourinho menguji keteguhan hati dan komitmen sang bek.

Perspektif Pemain Terhadap Kepastian Karier

Glen Johnson mengakui bahwa ia memiliki kenangan luar biasa saat bekerja di bawah asuhan Jose Mourinho di Chelsea. Periode tersebut ditandai dengan kesuksesan besar bagi klub, terutama dalam meraih dua gelar Premier League dan Piala Liga pada musim 2004-2005.

Pemain berusia 42 tahun itu menegaskan bahwa kepercayaan dirinya berada di level tertinggi selama masa keemasan klub tersebut. Ia menyebutkan bahwa mereka adalah salah satu tim terbaik yang pernah disaksikan oleh seluruh sejarah liga Inggris selama bertahun-tahun.

Hubungan antara Glen Johnson dan Jose Mourinho diwarnai oleh banyak percakapan istimewa yang saling membuka wawasan. Namun, momen ketika kontrak robek itulah yang paling menonjol dalam ingatan mantan bintang Chelsea tersebut.

Dampak Jangka Panjang Pada Perjalanan Karir

Meskipun Glen Johnson tidak memiliki pilihan lain saat itu, ia merasa lebih dihormati oleh Jose Mourinho setelah melalui ujian tersebut. Hal ini menyebabkan sang pelatih mulai lebih sering memasukkan Johnson ke dalam susunan pemain inti di kemudian hari.

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Keputusan Mourinho untuk mempertahankan Johnson akhirnya membawa dampak positif terhadap perkembangan profesionalismenya di lapangan hijau. Bek tersebut mendapatkan kepercayaan lebih besar untuk tampil di hadapan publik yang lebih luas.

Johnson kemudian pindah ke Portsmouth dengan status pinjaman pada tahun 2006 sebelum bergabung secara permanen setahun kemudian. Pengalaman ini membuktikan dirinya sebagai salah satu bek kanan Inggris paling menonjol di generasinya.

Status Final Perjalanan di Stamford Bridge

Perjalanan Glen Johnson bersama Chelsea berakhir setelah ia bergabung dengan Liverpool pada tahun 2009. Ia bertahan di Anfield hingga tahun 2015 dan melanjutkan karier internasionalnya dengan membela timnas Inggris.

Sepanjang kariernya, Johnson telah menjalani 54 pertandingan bersama skuad national Inggris. Angka tersebut menjadikannya salah satu bek kanan berprestasi yang memiliki kontribusi signifikan dalam sejarah sepak bola Inggris modern.