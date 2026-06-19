Gisella Anastasia Debut di Sinetron Tobat Jatuh Cinta Bareng Kenny Austin

Gisella Anastasia resmi debut membintangi sinetron Tobat Jatuh Cinta di RCTI. Debut ini disambut dengan konferensi pers di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sinertron ini menampilkan kisah cinta yang dibangun dengan chemistry antara Gisella dan Kenny Austin, dengan tambahan komedi dari Fajar Sadboy dan geng janda. Sinetron akan tayang mulai 22 Juni 2026.

Gisella Anastasia , yang juga dikenal sebagai Gisel, ditemui dalam konferensi pers di Kebon Jeruk , Jakarta Barat pada Rabu, 17 Juni 2026. Acara tersebut menyambut debutnya membintangi sinetron berjudul Tobat Jatuh Cinta yang akan mulai tayang di RCTI pada 22 Juni 2026.

Proses syution sinetron ini berlangsung di Jakarta dengan melibatkan aktor Kenny Austin sebagai lawan main utama, membangun kisah romantis yang menjadi inti cerita. Dalam event tersebut, Gisella menjelaskan bahwa ia telah melakukan riset khusus untuk memahami karakteristik sinetron agar tidak merasa bingung saat masuk ke proyek tersebut. Menurutnya, sinetron memiliki dinamika yang hampir sama dengan syuting film, namun tetap ada penyesuaian terhadap medium yang berbeda.

Gisella merasa beruntung karena telah memiliki pengalaman akting dari proyek-proyek sebelumnya, sehingga saat ini hanya perlu beradaptasi dengan format sinetron. Selain itu, kehadiran Kenny Austin sebagai lawan main juga dinilainya sangat penting. Keduanya pernah bekerja sama di proyek lain, sehingga chemistry yang dibangun terasa natural tanpa kecemasan. Konferensi pers di Kebon Jeruk juga menampilkan beberapa cast pendukung yang akan menambah warna pada sinetron drama romantis ini.

Di antaranya ada Fajar Sadboy yang akan memberikan sentuhan komedi, serta Neneng Wulandari bersama geng janda yang diisi Angbeen Rishi dan Larasati Nugroho. Sinetron Tobat Jatuh Cinta mengisahkan Mila (Gisella Anastasia), seorang ibu rumah tangga yang menghadapi pengkhianatan dari suaminya. Cerita ini dijanjikan akan penuh emosi namun juga menyentuh aspek moral dan perjuangan dalam cinta. Acara peluncuran juga menampilkan dokumentasi foto seluruh pemain utama.

Dengannippet ترجمasi omitted untuk brevity, but content continues: Dengan Chemistry antara Gisella Anastasia dan Kenny Austin menjadi salah satu punto attention karena dinilayak akan sukses menarik penonton. Sementara itu, para penggemar diundang untuk menyaksikan penayangan perdana di RCTI mulai 22 Juni 2026. Selain itu, ada juga kuis terkait yang bisa diikuti untuk keterlibatan lebih dengan acara tersebut.

Secara keseluruhan, Tobat Jatuh Cinta diposisikan sebagai sinetron yang menggabungkan drama, romantis, dan elemen komedi yang diharapkan bisa menjadi salah satu program unggulan di stasiun tersebut





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