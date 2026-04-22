Ginting Pastikan Adaptasi Lancar Jelang Piala Thomas & Uber Cup 2026 di Denmark

Anthony Sinisuka Ginting menyatakan proses adaptasinya di Denmark berjalan lancar, memanfaatkan pengalaman sebelumnya di Eropa. Tim Thomas dan Uber Indonesia juga telah mengetahui jadwal pertandingan mereka di fase grup.

Anthony Sinisuka Ginting , salah satu pilar utama tim bulu tangkis putra Indonesia, telah dipastikan akan memperkuat skuad Merah Putih pada ajang Piala Thomas 2026 yang akan digelar di Forum Horsens, Horsens, Denmark .

Proses adaptasi Ginting menjelang turnamen bergengsi ini berjalan lancar, tanpa kendala berarti. Hal ini diungkapkan oleh Ginting usai sesi latihan resmi yang berlangsung pada Rabu, 22 April 2026. Pengalaman bertandingnya di berbagai kejuaraan di benua Eropa menjadi bekal berharga untuk mempercepat penyesuaian diri terhadap kondisi arena dan atmosfer pertandingan di Denmark.

Ginting merasa bahwa pengalaman tampil di Piala Sudirman dan Piala Thomas & Uber Cup 2021, yang juga diselenggarakan di Eropa, memberikan keuntungan signifikan dalam membaca karakter lapangan dan mengantisipasi tantangan yang mungkin dihadapi. Dia menekankan bahwa atmosfer dan karakteristik arena di Denmark tidak jauh berbeda dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya, sehingga memudahkan proses adaptasinya. Ginting menyatakan bahwa latihan yang telah dilakukannya sudah cukup untuk mendapatkan ritme permainan, meskipun dengan waktu yang terbatas.

Ia membandingkan ukuran arena di Denmark dengan turnamen-turnamen di Asia, yang cenderung lebih besar. Menurutnya, arena yang lebih kecil justru memberikan keuntungan tersendiri karena dukungan penonton akan terasa lebih dekat dan mampu membangkitkan semangat juang. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Rachel Allessya Rose, pemain ganda putri Indonesia, yang juga menganggap kondisi arena yang lebih intim sebagai keuntungan bagi tim. Selain persiapan individu, tim Thomas Indonesia juga telah mengetahui jadwal pertandingan mereka di fase grup.

Mereka tergabung dalam Grup D bersama Thailand, Aljazair, dan Prancis. Perjalanan tim Thomas akan dimulai dengan pertandingan melawan Aljazair pada 24 April, dilanjutkan dengan duel sengit melawan Thailand pada 26 April, dan diakhiri dengan pertandingan penentu melawan Prancis pada 28 April. Setiap pertandingan akan menjadi ujian penting bagi tim untuk memastikan kelolosan ke babak selanjutnya.

Sementara itu, tim Uber Indonesia juga telah mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan di Grup C. Mereka akan memulai perjuangan mereka melawan Kanada pada 25 April, kemudian menantang Australia pada 26 April, dan melakoni pertandingan krusial melawan Taiwan pada 28 April. Kedua tim, Thomas dan Uber, menyadari bahwa setiap lawan memiliki kekuatan dan strategi masing-masing. Oleh karena itu, persiapan matang dan kerja sama tim yang solid akan menjadi kunci utama untuk meraih hasil terbaik.

Selain fokus pada persiapan teknis dan taktis, tim Indonesia juga memperhatikan aspek mental dan fisik para pemain. Pemulihan yang optimal dan menjaga kondisi fisik yang prima akan sangat penting untuk menghadapi jadwal pertandingan yang padat. Kehadiran dukungan dari para penggemar bulu tangkis Indonesia juga diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk berjuang sekuat tenaga dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Momen yang Jadi Inspirasi Dhinda dan Thalita pada Thomas dan Uber Cup 2026Dua pebulu tangkis muda putri Indonesia, Thalita dan Dhinda mengaku termotivasi untuk tampil lebih baik pada Thomas dan Uber Cup 2026.

Read more »

Optimisme Tinggi Skuad Bulu Tangkis Indonesia Menjelang Piala Thomas 2026 di DenmarkTim bulu tangkis putra Indonesia tiba di Horsens, Denmark, dengan target juara di Piala Thomas 2026, mengandalkan kekuatan ganda putra papan atas dunia dan strategi baru.

Read more »

Daftar Pemilik Gelar Terbanyak Piala Thomas dan Piala UberIndonesia sebagai salah satu kekuatan utama bulu tangkis beregu dunia Piala Thomas dan Piala Uber, terutama di sektor putra.

Read more »

Jadwal Lengkap Pertandingan Thomas Cup dan Uber Cup 2026, 24 April-3 Mei 2026Jadwal lengkap pertandingan Thomas Cup dan Uber Cup 2026 di Denmark, pada 24 April-3 Mei 2026.

Read more »

Daftar Pebulu Tangkis Indonesia dan Hasil Drawing Thomas Cup dan Uber Cup 2026Berikut daftar pebulu tangkis Indonesia yang turun di Thomas dan Uber Cup 2026 beserta hasil drawing-nya.

Read more »

Ginting cepat temukan ritme di Horsens jelang Piala Thomas-Uber 2026Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting mengaku tidak menemui kendala berarti saat menjajal lapangan di Forum Horsens, Denmark, dalam sesi latihan ...

Read more »