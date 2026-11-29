Gilang Dirga menirukan suara Rizky Febian saat menyanyikan Sisa Rasa di hadapan pencipta lagu Mahalini, memicu viralitas dan diskusi emosional tentang makna lagu.

Momen tak terduga terjadi ketika Gilang Dirga berhasil memukau Mahalini dengan kemampuan impersonasinya yang sangat mirip dengan Rizky Febian. Kesamaan suara tersebut sampai membuat penyanyi Sisa Rasa terdiam dan melongo saat Gilang merampungkan performansnya.

Kemiripan Suara Gilang Dirga

Gilang Dirga secara konsisten menunjukkan bakat luar biasa dalam meniru suara maupun karakter sejumlah figur publik terkenal di Indonesia. Kemampuan ini mencakup penangkapan intonasi, ekspresi wajah, hingga gaya pembawaan yang sangat detil terhadap tokoh yang menjadi objek tiruan.

Also read Eby DA dan Zahra DA Garap Proyek Lagu Baru Bareng Gilang Dirga

Saat Gilang Dirga memilih untuk menirukan Rizky Febian, hasilnya menghadirkan lapisan hiburan dengan daya tarik visual dan auditori yang berbeda dari pertunjukan biasa. Aksi ini menarik perhatian karena menunjukkan tingkat keahlian tinggi dalam meniru karakteristik vokal.

Konteks Emosional Lagu Sisa Rasa

Lagu Sisa Rasa yang dibawakan secara impersonasi ini memiliki karakter emosional yang sangat kuat dan menyimpan cerita mendalam di baliknya. Mahalini pernah mengungkapkan secara terbuka bahwa lagu tersebut diciptakan khusus untuk mengenang mendiang ibundanya yang telah berpulang.

Advertisement

Karya tersebut menjadi ruang bagi Mahalini untuk menyampaikan rasa cinta, kerinduan mendalam, serta perasaan kehilangan terhadap sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Hal ini menjelaskan mengapa lagu tersebut memiliki ikatan emosional yang begitu erat dan personal bagi sang pencipta.

Ketika lagu Sisa Rasa kembali viral setelah dibawakan oleh Rizky Febian di Synchronize Fest 2026, Mahalini menyatakan bahwa mendengarnya kembali memicu kenangan tentang sang ibu muncul dengan jelas. Fakta ini mengingatkan publik bahwa sebuah lagu bisa memiliki makna yang sangat berbeda bagi penciptanya dibandingkan pendengarnya.

Dampak Viral dan Persepsi Publik

Kolom komentar di berbagai platform media sosial langsung dibanjiri pujian dari netizen yang kagum terhadap keahlian Gilang Dirga. Publik memberikan apresiasi mulai dari dukungan agar Gilang banting setir menjadi penyanyi profesional hingga julukan sebagai penyanyi berkedok pelawak.

Aksi impersonasi ini menawarkan unsur komedi, kejutan, sekaligus nostalgia emosional yang sulit ditolak oleh penikmat musik dan pengguna media sosial. Fenomena ini menunjukkan bagaimana konten spontan dan menghibur mudah menarik perhatian serta mengundang respons masif dari audiens digital.

Advertisement

Pesan Budaya Hiburan Digital

Bagi Gen Z, musik tidak lagi hanya dinikmati melalui album fisik atau platform streaming tradisional, melainkan melalui potongan video dan tantangan media sosial. Lagu-lagu lama seperti Sisa Rasa dapat menemukan pendengar baru melalui momen viral dan aksi impersonasi kreatif.

Namun, ada pertimbangan penting bahwa tidak semua hal yang viral harus diperlakukan sebatas bahan lelucon tanpa pertimbangan konteks emosional. Kreativitas dan humor boleh berjalan beriringan dengan empati terhadap cerita di balik sebuah karya seni.

Kapasitas untuk memahami konteks emosional inilah yang membedakan hiburan berkualitas dengan konten yang hanya mengejar perhatian sesaat. Momen Gilang Dirga menirukan Rizky Febian di depan Mahalini menjadi pengingat bahwa hiburan bisa hadir melalui kreativitas sederhana namun tetap ada cerita tersimpan di balik lagu.

Kita boleh tertawa atau kagum menikmati impersonasi hingga ikut meramaikan tren dan membagikan video ke jaringan sosial. Namun, penting untuk tidak lupa menghargai makna karya dan perasaan orang-orang yang ada di balik lagu tersebut, khususnya bagi penciptanya.