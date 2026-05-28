Gilang dan Shandy Melalui J99 Corp Menyalurkan Sapi Kurban Idul Adha

Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari melalui J99 Corp menyalurkan 17 ekor sapi kurban pada Idul Adha 1447 H. Sapi kurban tersebut didistribusikan kepada masyarakat dan panti asuhan, termasuk mengatasnamakan 119 karyawan terpilih sebagai bentuk apresiasi perusahaan.

Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari melalui J99 Corp menyalurkan 17 ekor sapi kurban pada Idul Adha 1447 H. Sapi kurban tersebut didistribusikan kepada masyarakat dan panti asuhan, termasuk mengatasnamakan 119 karyawan terpilih sebagai bentuk apresiasi perusahaan.

Keduanya menunjukkan komitmen mereka dalam berbagi di momen Hari Raya Idul Adha 1447 H. Melalui J99 Corp, Gilang dan Shandy menyalurkan sebanyak 17 ekor sapi kurban untuk masyarakat dan panti asuhan di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu sapi yang disalurkan memiliki bobot mencapai 1.280 kilogram dan menjadi salah satu yang terbesar dalam pelaksanaan kurban tahun ini.

Sebagian hewan kurban juga diatasnamakan untuk 119 karyawan terpilih melalui sistem akad kurban resmi, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan loyalitas mereka di berbagai unit bisnis J99 Corp. Prosesi penyembelihan hewan kurban dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 27 Mei 2026. Untuk wilayah Malang, sebanyak 9 ekor sapi akan disembelih di Garasi Juragan99 Trans, Malang. Daging kurban kemudian akan didistribusikan kepada masyarakat dalam kemasan besek ramah lingkungan, dengan pusat pembagian di halaman Gudang MS GLOW Office.

Gilang Widya Pramana mengatakan bahwa Idul Adha selalu menjadi momen penting untuk memperkuat nilai kepedulian dan kebersamaan. Idul Adha bukan hanya tentang berkurban, tetapi juga tentang bagaimana kami belajar berbagi dan menghadirkan kebahagiaan bagi lebih banyak orang. Semoga hewan kurban yang disalurkan tahun ini membawa manfaat dan keberkahan.

Sementara itu, Shandy Purnamasari menegaskan bahwa kegiatan kurban ini telah menjadi tradisi tahunan sebagai wujud rasa syukur atas perjalanan dan pertumbuhan J99 Corp. Semoga semangat berbagi ini terus menjadi budaya positif, tidak hanya di lingkungan perusahaan, tetapi juga meluas ke masyarakat. Idul Adha menjadi pengingat untuk terus peduli dan mempererat kebersamaan. Selain penyembelihan di Malang, sebanyak 8 ekor sapi lainnya juga didistribusikan ke sejumlah kota di Indonesia untuk masyarakat sekitar dan panti asuhan, sebagai upaya memperluas manfaat kurban tahun ini.

Secara keseluruhan, J99 Corp menargetkan distribusi sekitar 2.000 besek daging kurban ke berbagai wilayah, terutama di Kota Malang dan sekitarnya, sebagai bagian dari komitmen berbagi dan memperkuat solidaritas sosial di momen Idul Adha





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gilang Widya Pramana Shandy Purnamasari J99 Corp Sapi Kurban Idul Adha Komitmen Berbagi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BSN Tebar Keberkahan Idul Adha Salurkan Lebih 245 Hewan KurbanPT Bank Syariah Nasional merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan menyalurkan sebanyak 245 hewan kurban yang terdiri dari 107 ekor sapi dan 138 ekor kambing.

Read more »

Penyaluran Daging Kurban Sapi di Wilayah Jakarta, Perkuat Kepedulian Sosial Generasi MudaMomentum Hari Raya Idul Adha dengan memperkuat kepedulian sosial bagi generasi muda berikan kurban sapi dan menyalurkan ratusan daging kurban sapi.

Read more »

Bupati Bintan Serahkan Sapi Kurba Presiden di Masjid Jami Al HidayahBupati Bintan Roby Kurniawan menyerahkan sapi kurban Presiden RI di Masjid Jami Al Hidayah, Kampung Simpangan, untuk mempererat silaturahmi dan kepedulian sosial menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi seberat 800 kg tersebut akan disembelih dan dagingnya didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, serta menjadi simbol komitmen pemerintah Pusat.

Read more »

Pesohor Andrew Susanto Salurkan 55 Hewan Kurban dan Maknai Idul Adha, Berbagi Bikin HappyRayakan Idul Adha, pesohor Andrew Susanto menyalurkan lebih dari 55 ekor hewan kurban terdiri sapi dan kambing, bertahap ke sejumlah titik di Jakarta.

Read more »

Buriram United dan Johor Darul Ta'zim Konsisten Juara meski Ganti Pelatih, Misi Sulit Persib Bandung Usai Era Bojan HodakPersib Bandung menatap misi sulit setelah era gilang gemilang Bojan Hodak, Buriram United dan Johor Darul Ta'zim bisa ditiru.

Read more »

Astra Hadirkan Program 'Kurban untuk Penjuru Negeri' ke 29 ProvinsiAstra melalui Yayasan Astra menyalurkan 3.197 hewan kurban di 29 provinsi untuk Idul Adha 1447 H, mengusung tema 'Kurban untuk Penjuru Negeri'.

Read more »