GIICOMVEC 2026: Truk Listrik Kuasai Panggung Kendaraan Komersial

Pameran GIICOMVEC 2026 menampilkan beragam truk listrik dari berbagai produsen, menyoroti inovasi dan solusi transportasi berkelanjutan di industri kendaraan komersial Indonesia. Sany, JAC Motors, dan Foton memamerkan model-model unggulan mereka dengan berbagai spesifikasi dan harga.

Pengunjung memadati ajang GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026 di JIExpo Kemayoran pada Sabtu, 11 April 2026, untuk menyaksikan berbagai inovasi kendaraan komersial , khususnya truk listrik . Sejumlah produsen kendaraan ternama memamerkan truk listrik unggulan mereka, dengan tujuan menarik minat para pelaku industri logistik dan transportasi di Indonesia.

Pameran ini menjadi platform penting untuk memperkenalkan teknologi terbaru dan solusi transportasi berkelanjutan yang semakin relevan di era modern ini. Berbagai model truk listrik hadir dengan spesifikasi dan keunggulan masing-masing, menawarkan pilihan beragam bagi konsumen yang peduli terhadap efisiensi dan dampak lingkungan.\Salah satu sorotan utama dalam pameran ini adalah kehadiran truk listrik Sany SE588 EV. Kendaraan asal China ini menarik perhatian berkat desainnya yang kokoh dan dimensi yang besar, dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan operasional berat di sektor pertambangan. Sany SE588 EV adalah tractor head tiga gandar dengan bobot mencapai 14,3 ton. Truk ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas besar, yaitu 588 kWh, yang memungkinkan pengisian daya cepat melalui dua pengisi daya DC fast charging 600A. Proses pengisian daya dari 20% hingga 80% hanya membutuhkan waktu kurang dari 55 menit, memberikan efisiensi waktu yang signifikan bagi penggunanya. Dalam sekali pengisian daya penuh, truk ini mampu menempuh jarak antara 135 hingga 240 kilometer, menjadikannya pilihan yang ideal untuk berbagai kebutuhan transportasi jarak menengah. Interior truk ini juga menawarkan pengalaman modern dengan layar infotainment besar dan cluster speedometer digital, menciptakan lingkungan berkendara yang nyaman dan informatif. Harga dari truk ini diperkirakan mencapai sekitar Rp3,2 miliar, mencerminkan teknologi dan fitur canggih yang ditawarkannya.\Selain Sany, produsen lain seperti JAC Motors juga turut ambil bagian dengan menampilkan UrbanMover N90 EV, sebuah truk listrik ringan yang dirancang khusus untuk kebutuhan distribusi logistik di berbagai industri. Kendaraan ini sangat cocok bagi perusahaan yang mengutamakan armada yang efisien dan ramah lingkungan. JAC UrbanMover N90 EV hadir dalam dua varian wheelbase, dengan bobot kotor mencapai 9 ton dan dilengkapi dengan baterai 106,95 kWh. Truk ini mampu menempuh jarak hingga 250 kilometer dalam sekali pengisian daya, memberikan fleksibilitas operasional yang tinggi. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan, UrbanMover N90 EV dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan, termasuk ESC (Electronic Stability Control), Hill Start Assist, serta Air Brake System. Selama pameran, truk ini ditawarkan dengan harga sekitar Rp740 juta, menjadikannya pilihan menarik bagi pelaku usaha yang mencari solusi transportasi berkelanjutan dengan harga yang kompetitif. Produsen lainnya, Foton, juga tidak ketinggalan memamerkan kendaraan komersial listrik mereka melalui Foton eTruck Mate (EWF3-2,5). Truk niaga ringan ini dirancang khusus untuk kebutuhan logistik perkotaan, termasuk UMKM, e-commerce, dan distribusi last mile, dengan kapasitas angkut mencapai 1 ton. Foton eTruck Mate ditenagai oleh motor listrik 60 kW yang menghasilkan torsi 220 Nm, serta dilengkapi dengan baterai LFP 41,86 kWh. Kendaraan ini mampu menempuh jarak antara 220 hingga 250 kilometer, dilengkapi dengan teknologi fast charging, dan memiliki dimensi yang kompak, menjadikannya solusi ideal untuk kebutuhan transportasi perkotaan. Harga yang ditawarkan untuk Foton eTruck Mate adalah sekitar Rp370 jutaan, menawarkan solusi logistik yang ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau





