GIIAS 2026 Sambut Puluhan Merek Otomotif Global, Fokus pada Mobil Listrik dan Investasi Lokal

Pameran otomotif terbesar Indonesia 2026 akan digelar 29 Juli‑9 Agustus di BSD City, menampilkan lebih dari 60 merek dari seluruh dunia, termasuk peluncuran mobil listrik terbaru dan inisiatif investasi produksi dalam negeri.

GIIAS 2026 akan kembali digelar pada tanggal 29 Juli hingga 9 Agustus 2026 di Indonesia Convention Exhibition ICE BSD City Kabupaten Tangerang. Tahun ini, pameran otomotif terbesar di Indonesia menargetkan kehadiran puluhan merek otomotif global yang meliputi segmen kendaraan penumpang, kendaraan komersial, sepeda motor, karoseri, serta industri pendukung otomotif.

Hingga akhir Mei 2026 lebih dari enam puluh merek telah mengonfirmasi partisipasinya, mencakup produsen dari Jepang, Korea Selatan, Eropa, Amerika Serikat, dan China. Selain merek-merek yang sudah lama beroperasi di pasar Indonesia, sejumlah pendatang baru juga masuk dalam daftar peserta, menandakan dinamika yang semakin kompetitif dalam industri otomotif nasional.

Daftar lengkap merek yang akan hadir mencakup nama-nama besar seperti Aletra, Audi, BAIC, BAW, BMW, BYD, Changan, Chery, Citroen, Daihatsu, DFSK, Ford, GAC Indonesia, Geely, GWM, Honda, Hyundai, Icar, Jaecoo, Jeep, Jetour, KIA, Leap Motor, Lepas, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes‑Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Nissan, Polytron, Subaru, Suzuki, Toyota, VinFast, Volkswagen, Volvo, Wuling, dan Xpeng untuk kategori kendaraan penumpang. Pada segmen kendaraan komersial, sejumlah merek seperti DFSK, Farizon, Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, dan UD Trucks akan menampilkan truk serta kendaraan niaga lainnya.

Sedangkan roda dua tidak kalah ramai dengan hadirnya Alva, Astra Honda Motor, Can‑am, Exotic, Harley‑Davidson, Kupprum, NUV, Pacific e‑bike, Polytron, Royal Enfield, Scomadi, dan Triumph. Industri karoseri turut berpartisipasi melalui Adiputro, Laksana, New Armada, dan Tentrem, menegaskan luasnya ekosistem yang terlibat dalam pameran ini. Ketua Umum GAIKINDO Putu Juli Ardika menilai pertambahan merek otomotif yang masuk ke Indonesia sebagai perkembangan positif bagi industri dalam negeri.

Ia menekankan bahwa kehadiran pemain baru tidak hanya memperluas pilihan konsumen, tetapi juga membawa potensi investasi besar bagi negara. Menurutnya, GAIKINDO mendorong para pemegang merek untuk tidak hanya mengimpor produk, melainkan juga membangun fasilitas produksi lokal yang dapat memperkuat basis industri serta membuka peluang ekspor. Selain menjadi ajang pertemuan merek-merek global, GIIAS 2026 menjadi platform peluncuran kendaraan dan teknologi terbaru.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak produsen memanfaatkan pameran ini untuk menampilkan model mobil listrik dengan jangkauan yang menyaingi Tesla Model 3, seperti Lucid Air, Cadillac Escalade iQ, dan Silverado EV. Persaingan SUV elektrifikasi pun semakin sengit, dengan Jetour siap meluncurkan model SUV baru yang menargetkan konsumen Indonesia. Dengan semakin banyaknya merek China yang memperkenalkan mobil listrik murni, pasar otomotif Indonesia diprediksi akan mengalami transformasi signifikan menuju mobilitas berkelanjutan.

GIIAS 2026 tidak hanya menyoroti produk baru, tetapi juga menyentuh isu-isu penting seperti keamanan jalan, kualitas ban, serta regulasi dan layanan SIM. Polda Metro Jaya kembali mengoperasikan lima titik layanan SIM Keliling di wilayah DKI Jakarta, memberikan kemudahan bagi warga yang membutuhkan perpanjangan atau penggantian surat izin mengemudi. Sementara itu, produsen sepeda listrik Panasonic meluncurkan Xealt L3 2026 dengan rem cakram hidraulik dan daya jelajah 90 kilometer, menambah pilihan kendaraan ramah lingkungan bagi konsumen.

Dengan beragam pameran, peluncuran, dan layanan publik yang terintegrasi, GIIAS 2026 diharapkan menjadi momentum penting bagi pertumbuhan industri otomotif Indonesia dan memperkuat posisinya sebagai pasar utama di kawasan Asia Tenggara





