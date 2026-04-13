Gigi Hadid Bantah Keterlibatan dalam Kasus Jeffrey Epstein: Saya Tidak Pernah Memiliki Hubungan Apapun

Model Gigi Hadid buka suara membantah keterlibatannya dalam kasus kejahatan seksual Jeffrey Epstein setelah namanya muncul dalam dokumen 'Epstein Files' yang dirilis oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Gigi menegaskan tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan Epstein dan menjelaskan alasan di balik kebungkamannya sebelumnya.

Model ternama, Gigi Hadid , dengan tegas membantah keterlibatannya dalam kasus kejahatan seksual yang melibatkan nama Jeffrey Epstein . Pernyataan ini muncul setelah Gigi memberikan respons pada salah satu komentar di unggahan Instagram pribadinya pada Senin, 30 Maret 2026. Komentar tersebut menyoroti kebungkaman Gigi terkait namanya yang muncul dalam ' Epstein Files ,' sebuah dokumen yang dirilis oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan berisi informasi terkait kasus Epstein.

Dalam unggahan tersebut, seorang pengikut menanggapi unggahan Gigi dengan nada yang menuntutnya untuk berhenti mengikuti sang model karena dianggap bungkam terhadap isu tersebut. Gigi kemudian menanggapi komentar tersebut dengan menyampaikan bahwa dirinya merasa terganggu dengan komentar yang dilontarkan oleh seseorang yang bahkan tidak pernah ia temui. Lebih lanjut, Gigi menjelaskan bahwa alasan utama di balik keengganannya untuk berbicara sebelumnya adalah keinginannya untuk tidak mengalihkan perhatian dari kisah para korban Epstein yang sebenarnya. Ia mengaku ingin fokus pada penderitaan para korban dan memastikan suara mereka didengar. Namun, komentar dari pengikutnya menyadarkan Gigi bahwa mungkin ada kesalahpahaman publik terkait posisinya, sehingga ia merasa perlu untuk meluruskan masalah sensitif ini. Gigi Hadid kemudian dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan Jeffrey Epstein. Ia menyebutkan bahwa namanya muncul dalam berkas-berkas tersebut ketika ia berusia sekitar 20-21 tahun. Dalam pernyataannya, Gigi menekankan bahwa hal ini sangat mengganggunya dan ia ingin memperjelas posisinya. Gigi juga menjelaskan bahwa ia dibesarkan dalam lingkungan yang berkecukupan, dan kedua orang tuanya, Mohammed Hadid dan Yolanda Hadid, selalu melindungi serta mengajarkan nilai kerja keras kepadanya. Gigi menegaskan bahwa ia telah bekerja keras sejak awal karirnya sebagai model, dimulai sejak menandatangani kontrak dengan agensi model pada tahun 2012. Pernyataan Gigi ini bertujuan untuk meredakan spekulasi dan kesalahpahaman yang beredar terkait namanya dalam 'Epstein Files.' Meskipun namanya muncul dalam dokumen tersebut, Gigi menekankan bahwa ia tidak pernah melakukan kesalahan apapun dan tidak terlibat dalam kasus yang menjerat Epstein. Hal ini sejalan dengan pernyataan pihak berwenang yang menyatakan bahwa munculnya nama-nama dalam dokumen tersebut tidak serta merta mengindikasikan keterlibatan dalam kasus kejahatan Epstein. Kemunculan nama Gigi Hadid dalam 'Epstein Files' berawal dari korespondensi surel yang terjadi pada Desember 2015. Dalam transkrip surel tersebut, seseorang yang identitasnya dirahasiakan mempertanyakan kepada Jeffrey Epstein tentang kesuksesan profesional Gigi dan adiknya, Bella Hadid. Pertanyaan tersebut berfokus pada bagaimana kedua saudara perempuan tersebut bisa menjadi model sukses dan menghasilkan banyak uang. Epstein menanggapi pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa kesuksesan mereka didasarkan pada kemampuan mereka mengikuti arahan, bukan karena campur tangan orang lain. Kasus Jeffrey Epstein sendiri telah menimbulkan kontroversi besar dan melibatkan banyak tokoh terkenal. Epstein didakwa dengan perdagangan seks pada Juli 2019, dan kemudian dilaporkan meninggal karena bunuh diri saat menunggu persidangan. Departemen Kehakiman AS telah merilis jutaan dokumen terkait kasus ini, sebagai bagian dari pelaksanaan undang-undang 'Epstein Files Transparency Act.' Dokumen-dokumen tersebut mencantumkan nama-nama tokoh publik, termasuk Woody Allen, Elon Musk, Bill Gates, Andrew Mountbatten-Windsor, dan bahkan mantan Presiden Donald Trump. Meskipun demikian, pihak berwenang menegaskan bahwa nama-nama yang tercantum dalam dokumen tersebut belum tentu terlibat dalam kasus kejahatan Epstein





