Gibran Tidak Bisa Ajukan PK Ijazah Sendiri, Yusril Jelaskan Mekanisme Hukum

Menteri Yusril Ihza Mahendra menegaskan Gibran Rakabuming Raka tidak dapat mengajukan peninjauan kembali atas ijazah. Berikut rincian mekanisme hukum dan opsi pengunduran diri.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara hukum tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) secara langsung terkait sengketa keabsahan dokumen ijazah pendidikan nya. Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang mengklarifikasi posisi hukum dari sang Wakil Presiden dalam konteks persidangan yang sedang berlangsung.

Ketidakmampuan Gibran Mengajukan Peninjauan Kembali

Alasan utama ketidakmampuan Gibran Rakabuming Raka untuk mengajukan PK terletak pada statusnya dalam perkara hukum tersebut. Seperti yang dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Alfania Risky dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gibran bukanlah pihak tergugat intervensi dalam kasus ini. Oleh karena itu, hak untuk mengajukan peninjauan kembali sepenuhnya berada di tangan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

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Pengajuan peninjauan kembali hanya dimungkinkan apabila pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah bersedia menempuh jalur hukum tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif hukum harus datang dari instansi pemerintah yang berwenang, bukan dari individu pribadi meskipun individu tersebut adalah pejabat tinggi negara seperti Wakil Presiden.

Koordinasi dengan Ditjen Dikdasmen dan Saran Prabowo

Sebelum adanya klarifikasi dari Menteri Yusril, Gibran Rakabuming Raka pernah menyatakan bahwa salah satu saran penting dari Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan mereka adalah memperjuangkan pembuktian keabsahan dokumen ijazah pendidikannya. Gibran juga sebelumnya mengatakan akan melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai kemungkinan langkah hukum selanjutnya.

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Koordinasi ini menjadi titik kritis karena meskipun Gibran tidak bisa mengajukan PK sendiri, ia tetap memiliki ruang untuk mendorong instansi terkait untuk bertindak. Namun, batas legalitas tetap berlaku ketat di mana peran Gibran bersifat mendukung atau mendesak, bukan sebagai pemohon utama dalam proses peradilan tingkat akhir tersebut.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Hak Menyatakan Pendapat

Sementara isu pengunduran diri masih bergulir, Menteri Yusril Ihza Mahendra menjelaskan terdapat dua mekanisme hukum yang berbeda jika Gibran memutuskan untuk mundur. Jika Gibran benar-benar mengundurkan diri, ia wajib menyampaikan surat resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai prosedur standar konstitusional.

Namun, jika Gibran tidak memilih jalan pengunduran diri, maka proses hak menyatakan pendapat yang tengah berjalan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat berlanjut. Proses parlemen ini berpotensi memberikan pengaruh signifikan terhadap kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden, tergantung pada hasil vote dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPR.

Dinamika Agenda Negara dan Kehadiran Presiden

Di tengah dinamika politik dan hukum yang kompleks ini, agenda penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada 19 tokoh di Istana Negara tetap berlangsung sesuai jadwal. Upacara tersebut berjalan normal tanpa gangguan berarti dari kontroversi hukum yang melingkupi Wakil Presiden, menunjukkan stabilitas prosedural di tingkat eksekutif.

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Berbeda dengan upacara di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto disebut batal menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ketidakhadiran ini menambah lapisan spekulasi publik mengenai strategi komunikasi dan kehadiran fisik para pemimpin tertinggi negara di tengah tekanan politik yang sedang dihadapi.