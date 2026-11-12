Gibran Tetap Terima Fasilitas Negara Meski Mundur Dari Jabatan Wapres

Gibran Rakabuming berhak atas pensiun 100% gaji pokok, biaya rumah tangga, kesehatan, dan kendaraan dinas setelah mundur hormat dari jabatan Wakil Presiden berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978.

Gibran Rakabuming masih berhak menerima sejumlah fasilitas negara yang signifikan meskipun telah resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketentuan hukum ini dilandasi oleh UU Nomor 7 Tahun 1978 yang mengatur hak keuangan dan administratif mantan pemimpin negara sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka. Kebijakan ini menjamin stabilitas finansial dan kesejahteraan bagi mantan pejabat tinggi yang menyelesaikan masa jabatannya dengan hormat.

Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026. Dalam dokumen tersebut, ia menyatakan keputusan untuk berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri. Status pemberhentiannya diklasifikasikan sebagai berhenti dengan hormat, yang menjadi kunci utama dalam penentuan hak-hak pasca jabatannya menurut hukum yang berlaku.

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Rincian Fasilitas Keuangan Dan Pensiun Resmi

Mantan Wakil Presiden berhak memperoleh uang pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima saat masih menjabat di kementerian. Ketentuan eksplisit ini tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1978 yang menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun. Perhitungan besaran uang pensiun ini murni berdasarkan gaji pokok, bukan termasuk keseluruhan penghasilan, tunjangan jabatan, atau bonus tambahan lainnya yang mungkin diterima selama masa pelayanan.

Selain uang pensiun pokok, mantan Wakil Presiden juga berhak memperoleh berbagai tunjangan lain yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri. Dengan demikian, Gibran tetap memiliki hak atas tunjangan-tunjangan tambahan tersebut setelah resmi berhenti dengan hormat dari jabatannya. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa mantan pejabat negara tidak mengalami penurunan kualitas hidup yang drastis setelah masa tugasnya berakhir.

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Dukungan Biaya Hidup Dan Perawatan Kesehatan

Negara juga memberikan pembiayaan komprehensif untuk kebutuhan rumah tangga mantan Wakil Presiden guna mendukung stabilitas kehidupan pribadi mereka. Berdasarkan Pasal 7 huruf b UU Nomor 7 Tahun 1978, biaya yang ditanggung secara penuh meliputi penggunaan air, listrik, dan telepon di kediaman resmi atau pribadi. Fasilitas pembiayaan kebutuhan rumah tangga dasar ini tetap diberikan secara aktif meskipun Gibran tidak lagi menempati posisi strategis sebagai Wakil Presiden.

Fasilitas kesehatan merupakan bagian integral dari hak-hak pasca jabatan yang diberikan oleh negara kepada mantan pemimpin tertinggi. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 7 huruf c UU Nomor 7 Tahun 1978 yang memuat kewajiban pembiayaan seluruh biaya perawatan kesehatan mantan Wakil Presiden beserta anggota keluarganya. Jaminan kesehatan ini mencakup layanan medis komprehensif untuk memastikan kesejahteraan fisik mantan pejabat dan keluarga inti mereka pasca masa jabatan.

Alokasi Rumah Dinas Dan Fasilitas Transportasi

Pemberian fasilitas lain meliputi penyediaan rumah kediaman resmi yang layak dan representatif untuk ditempati oleh mantan Wakil Presiden. Ketersediaan hunian ini menjamin keamanan dan kenyamanan tempat tinggal sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk mantan pejabat negara tingkat tinggi. Alokasi properti ini merupakan bagian dari paket fasilitas administratif yang tidak dapat digantikan oleh bantuan keuangan tunai lainnya.

Selain tempat tinggal, mantan Wakil Presiden juga berhak memperoleh kendaraan dinas lengkap dengan sopir profesional untuk kebutuhan operasional sehari-hari. Fasilitas transportasi ini dilengkapi dengan dukungan staf pegawai negeri yang bertugas membantu administrasi dan ketertiban pribadi mantan pejabat. Pendampingan oleh aparatur sipil negara ini memastikan bahwa mantan Wakil Presiden memiliki infrastruktur pendukung yang memadai untuk menjalankan aktivitas pasca jabatan.

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Prosedur Pemberhentian Dan Implikasi Hukum

Hak dan fasilitas pasca jabatan ini secara teknis mulai berlaku pada bulan setelah pemberhentian dengan hormat dinyatakan efektif secara administratif. Prosedur pengalihan status dari pejabat aktif menjadi mantan pejabat harus melalui verifikasi ketat oleh lembaga negara terkait untuk memastikan keabsahan dokumen pengunduran diri. Proses administratif ini krusial untuk menentukan tanggal dimulainya pencairan hak-hak keuangan dan penyaluran fasilitas fisik yang dijamin oleh undang-undang.

Seluruh hak dan fasilitas yang telah disebutkan akan dihentikan secara otomatis jika mantan Wakil Presiden meninggal dunia atau kembali menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Penghentian fasilitas ini bersifat mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan ulang karena menyangkut prinsip efisiensi anggaran negara dan tata kelola jabatan publik. Jika muncul pertanyaan mengenai kandidat wakil presiden pengganti dari partai koalisi, Menko Yusril Ihza Mahendra memberikan jawaban terkait dinamika politik terkini yang menyertai proses transisi kekuasaan tersebut.