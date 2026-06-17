Gibran Tegaskan Komitmen Bebas Korupsi untuk Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih

Wakil Presiden Gibran menegaskan langkah pemerintah memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan MBG dan KDMP, menanggapi kasus korupsi pendahulu serta menyoroti peran legislatif, daerah, dan masyarakat dalam menjamin manfaat maksimal bagi rakyat.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 17 Juni, menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas segala praktik korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Penyataan resmi yang disampaikan Gibran menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik, agar setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta menghindari pemborosan. Ia menekankan bahwa eksekusi program harus tepat sasaran, efektif, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Langkah ini dianggap krusial untuk mempertahankan kepercayaan publik dan memperkuat kemampuan fiskal negara.

Program MBG kini berada di bawah sorotan tajam setelah tiga mantan pimpinan, yaitu Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung, ditangkap oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi. Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan pengelolaan dana di tingkat pusat maupun daerah. Di samping itu, Koperasi Desa Merah Putih juga menuai kritik publik karena ketidakjelasan arah implementasinya.

Beberapa foto yang beredar menunjukkan pembangunan yang dilakukan di lokasi yang dianggap tidak layak, seperti tepi tebing curam dan puncak bukit yang sulit diakses. Kontroversi lain muncul ketika KDMP dikabarkan menggeser bangunan sekolah di Nusa Tenggara Timur demi menempatkannya pada posisi yang lebih strategis, menimbulkan dugaan manipulasi administratif. Berbagai pejabat tinggi turut memberikan dukungan politik terhadap program ini.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memastikan Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen menjaga MBG dan KDMP bebas dari praktik korupsi, sekaligus menegaskan peran strategis kedua program dalam memacu pertumbuhan ekonomi desa. Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengajak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola MBG di Jawa Timur, guna memastikan kualitas layanan dan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Di parlemen, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyerukan masyarakat mendukung KDMP dan MBG sebagai upaya menggerakkan ekonomi desa serta menjamin gizi generasi masa depan. Sementara Komisi IX DPR RI menyoroti perlunya peningkatan mutu MBG di Manokwari, Papua Barat, setelah terjadinya kasus keracunan yang mengkhawatirkan. Pemerintah daerah juga diberi sorotan khusus oleh Ombudsman RI yang menekankan pentingnya perencanaan matang serta peran aktif pemda dalam keberhasilan program nasional seperti MBG dan KDMP.

DPRD Kota Malang menuntut pemerintah kota untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan tiga program nasional, termasuk MBG dan program Sekolah Rakyat, agar manfaatnya dirasakan secara optimal oleh warga. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa MBG dan KDMP akan menjadi pilar utama dalam membangkitkan ekonomi rakyat serta memperkuat pertumbuhan di desa-desa. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini selaras dengan upaya memperluas produksi sedan listrik, pembatasan harga tiket pesawat, serta perbaikan tata kelola SPPG.

Selain kebijakan makro, Gibran juga mengajak kalangan pelajar untuk memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai sarana yang membuat mereka malas berpikir. Ia menegaskan pentingnya peran relawan dalam memantau pelaksanaan program pemerintah, termasuk MBG dan inisiatif Sekolah Garuda, agar setiap tahapan dapat berjalan sesuai rencana dan terhindar dari penyimpangan.

Pada sebuah pertemuan di Istana Wakil Presiden, Gibran menerima 15 perwakilan mahasiswa yang menuntut penyelesaian sejumlah tuntutan dalam waktu lima hari, menandakan keseriusan pihak eksekutif dalam menanggapi aspirasi generasi muda. Keseluruhan upaya ini mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, legislatif, dan masyarakat sipil dalam mewujudkan program-program prioritas nasional yang bersih, transparan, dan berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat





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Makan Bergizi Gratis Koperasi Desa Merah Putih Gibran Rakabuming Raka Korupsi Pengawasan Program Nasional

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