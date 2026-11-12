Gibran Serahkan Surat Mundur sebagai Wakil Presiden kepada MPR

Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Pimpinan MPR pada Kamis 12 November 2026, menandai awal proses pengisian jabatan kosong.

Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Kamis, 12 November 2026. Surat resmi yang dikeluarkan pada tanggal yang sama tersebut menegaskan bahwa pengunduran diri ini dilakukan atas inisiatif dan permintaan sendiri. Langkah ini diambil oleh putra pertama Presiden Joko Widodo untuk menjalankan amanah kepresidenan masa jabatan 2024 hingga 2029 demi kepentingan kelancaran pemerintahan nasional.

Rangkaian peristiwa yang mengarah pada pengunduran diri ini terjadi dalam tempo sangat singkat, yaitu tiga hari terakhir sebelum penyerahan surat. Gibran melakukan serangkaian pertemuan tertutup dan terbuka dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, serta Presiden ke-8, Prabowo Subianto. Perjalanan dimulai dari kediaman orang tua di Solo, dilanjutkan ke rumah dinas Presiden di Jakarta, hingga akhirnya menuju Istana Kepresidenan dan Kompleks Parlemen Senayan.

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Proses Komunikasi dengan Presiden dan MPR

Gibran memulai langkah strategisnya dengan bertolak dari Jakarta ke Solo (Surakarta) pada dini hari Selasa, 10 November 2026. Tujuan utamanya adalah menyampaikan niat mundur kepada orang tuanya, Presiden Joko Widodo dan Iriana, di kediaman pribadinya. Setelah pembicaraan di Solo berlangsung, Gibran langsung kembali ke ibu kota pada pagi hari yang sama untuk menemui Presiden Prabowo Subianto di rumah dinas Widya Chandra, Jakarta Selatan. Keduanya menghabiskan waktu sekitar dua setengah jam untuk berdiskusi secara intensif mengenai niat pengunduran diri tersebut.

Selama proses komunikasi ini, agenda kenegaraan Gibran tetap berjalan normal tanpa gangguan. Ia masih mendampingi Presiden Prabowo dalam acara penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara pada hari Selasa. Keesokan harinya, Rabu, 11 November 2026, Gibran menjemput kedatangan Presiden Prabowo dari Provinsi Aceh di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Saat itulah Gibran menyampaikan bahwa draf surat pengunduran diri telah selesai disusun dan akan segera diajukan.

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Isi Surat dan Dasar Hukum Pengunduran Diri

Surat pernyataan berhenti yang berkop resmi Wakil Presiden RI tersebut ditandatangani oleh Gibran pada 12 November 2026. Surat itu dialamatkan secara langsung kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ahmad Muzani. Di dalam dokumen tersebut, Gibran menyatakan secara tegas bahwa ia berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden atas permintaan sendiri. Ia menekankan bahwa keputusan ini diambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab moral demi menjaga keutuhan negara serta prioritas kepentingan masyarakat Indonesia di atas kepentingan pribadinya.

Dalam surat resmi tersebut, Gibran juga mengonfirmasi kronologi pelaporan kepada Presiden. Ia menulis bahwa niat pengunduran dirinya telah dilaporkan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, pada tanggal 10 dan 11 November 2026. Gibran memohon kepada pimpinan MPR agar dapat menindaklanjuti pernyataan berhenti tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Prosedurat Ketatanegaraan dan Pengisian Jabatan

Dengan diserahkannya surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR, proses pengisian jabatan Wakil Presiden kini sepenuhnya berada di tangan parlemen. Sesuai dengan amanat Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, jika seorang Wakil Presiden berhenti atas permintaan sendiri, maka Pimpinan MPR akan memproses hal tersebut melalui rapat pimpinan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan sidang paripurna MPR untuk mengesahkan perubahan keanggotaan.

Setelah MPR mengesahkan pernyataan berhenti tersebut, Presiden Republik Indonesia akan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden pengganti kepada MPR. Usulan ini harus diajukan dan dipilih oleh MPR selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari setelah kekosongan jabatan terjadi. Mekanisme ini menjamin bahwa institusi kepresidenan tidak mengalami kevakuman kepemimpinan dan pemerintahan tetap berjalan stabil tanpa gangguan signifikan.

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Respons Presiden dan Penutup Resmi

Usai menyerahkan surat ke MPR, Gibran sempat kembali ke Istana Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, sekitar pukul 12.30 WIB untuk berpamitan dengan seluruh pegawai dan sukarelawan yang telah menunggu sejak pagi. Dua jam kemudian, pada pukul 14.30 WIB, ia menuju Istana Merdeka untuk mengikuti konferensi pers bersama Presiden Prabowo Subianto serta pimpinan MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam sesi konferensi pers tersebut, Gibran tidak mengucapkan sepatah kata pun. Seluruh penjelasan mengenai situasi dan kronologi pengunduran diri disampaikan sepenuhnya oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, setelah acara resmi berakhir, Presiden Prabowo memeluk Gibran sambil mengucapkan rasa terima kasih atas pengabdian dan kerja sama selama ini. Sebagai respons terakhir, Gibran menjawab pelukan tersebut dengan menyampaikan permohonan maaf, menandai penutupan resmi dari masa jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.