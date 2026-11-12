Gibran Serahkan Surat Mundur dari Wapres, MPR Jadwalkan Rapat Jumat

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri kepada MPR. Rapat gabungan dijadwalkan pada Jumat untuk memproses pengganti sesuai prosedur konstitusi.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Penyerahan dokumen penting ini dilakukan dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama sekitar dua puluh menit bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan sejumlah pimpinan MPR lainnya.

Proses Pengolahan Surat Mundur Wapres

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia akan segera mengolah surat pengunduran diri tersebut melalui mekanisme resmi lembaga. Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan bahwa MPR akan menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada hari Jumat, 13 November 2026, untuk memproses pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka secara legal.

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Rapat gabungan ini menjadi langkah krusial dalam tata cara konstitusi untuk menangani kekosoran jabatan wakil presiden. Kehadiran pimpinan fraksi dan DPD dalam rapat tersebut memastikan bahwa proses penggantian wakil presiden mengikuti prosedur demokrasi dan kedaulatan rakyat yang berlaku sesuai Undang-Undang Dasar.

Konfirmasi Legalitas dan Prosedur Penggantian

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi telah membaca salinan surat pengunduran diri Gibran kepada Presiden dan MPR. Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa isi surat tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa keputusan pengunduran diri dilakukan atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.

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Berdasarkan ketentuan hukum yang dijelaskan dalam laporan resmi, Presiden selanjutnya bertugas mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti kepada MPR. Kriteria kandidat pengganti ini sangat ketat, dimana kedua calon harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan presiden dan wakil presiden pada pemilu sebelumnya.

Prosedur pengusulan nama ini dirancang untuk menjaga stabilitas politik dan legitimasi eksekutif. Pemilihan kandidat dari koalisi pendukung yang sama bertujuan untuk memastikan bahwa visi dan misi pemerintahan tetap berjalan tanpa gangguan signifikan akibat perubahan di posisi wakil presiden.

Respons Istana dan Dukungan Terhadap Pemerintahan

Setelah menyerahkan surat, Gibran Rakabuming Raka menemui para relawannya di Istana Wakil Presiden untuk memberikan konfirmasi langsung. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memberikan pandangan bahwa dinamika dalam jabatan politik merupakan hal yang biasa terjadi dalam sistem ketatanegaraan.

Joko Widodo mengaku telah berpesan kepada Gibran bahwa jabatan pemerintahan merupakan sesuatu yang sementara dan tidak kekal. Sang mantan presiden juga menegaskan untuk tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

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Dukungan ini menunjukkan konsistensi politik dan harapan agar transisi atau pengisian kekosoran wakil presiden tidak mengganggu jalannya reformasi dan program kerja yang telah dimulai. Hal ini menjadi penanda penting bagi stabilitas ekosistem politik di Indonesia pasca pengunduran diri wakil presiden.