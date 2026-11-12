Gibran Resmi Mundur Wapres, Syahganda: IHSG Menguat, Situasi Stabil

Kepala Bakom Syahganda menegaskan mundurnya Gibran tidak picu instabilitas karena IHSG naik 2,66 persen. Prabowo hormati proses lembaga non-eksekutif.

Mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya pada Kamis (12/11/2026) tidak memicu ketidakstabilan politik maupun ekonomi di Indonesia. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Syahganda Nainggolan memastikan situasi saat ini cenderung stabil despite adanya perubahan dalam kepemimpinan eksekutif.

Data IHSG Bukti Ketahanan Ekonomi

Indikator stabilitas ekonomi terlihat jelas dari kinerja pasar modal yang merespons positif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan kenaikan sebesar 2,66 persen pada hari yang sama dengan pengumuman tersebut. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa investor tidak panik terhadap pergantian posisi Wakil Presiden.

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Syahganda Nainggolan menekankan bahwa tidak ada tanda-tanda negatif yang mengarah pada kerawanan negara. Kenaikan IHSG tersebut menunjukkan kepercayaan pasar terhadap continuity pemerintahan dan mekanisme konstitusi yang berjalan.

Prabowo Hormati Proses Lembaga Yudikatif

Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak terlibat dalam proses pengunduran diri Gibran. Kepala Bakom menegaskan bahwa keputusan ini murni dipengaruhi oleh mekanisme lembaga non-eksekutif. Proses hukum tersebut melibatkan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan DPR RI secara independen.

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Sebagai pemimpin eksekutif, Prabowo Subianto memilih untuk menghormati hasil proses di lembaga yudikatif dan legislatif tersebut. Hal ini menegaskan prinsip pemisahan kekuasaan dan ketaatan terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kriteria Wapres Baru: Sipil Tanpa Militerisme

Menyusul pengosongan kursi Wakil Presiden, Presiden Prabowo Subianto akan mencari pengganti dari kalangan sipil. Syahganda Nainggolan menjelaskan bahwa kriteria utama adalah kemampuan mengorganisasikan urusan pemerintahan. Tujuannya adalah menghilangkan kesan militarisme dalam struktur pemerintahan.

Pencarian ini juga berkaitan dengan isu pembentukan 750 batalyon baru. Pemerintah ingin memastikan bahwa langkah strategis tersebut tidak dianggap sebagai pendekatan militeristik dalam pembangunan bangsa.

Perbandingan dengan Krisis Tahun 1998

Situasi saat ini berbeda jauh dengan krisis politik tahun 1998. Pada masa itu, instabilitas dipicu oleh mundurnya Presiden sendiri dari jabatannya. Hal tersebut menyebabkan kevakuman kepemimpinan eksekutif yang ekstrem.

Kegagalan kepemimpinan di tingkat puncak saat itu membuat struktur pemerintahan lumpuh total. Kondisi saat ini dengan mundurnya Wakil Presiden jauh lebih terkendali karena Presiden masih aktif menjalankan roda pemerintahan.

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Pemegang jabatan Presiden masih menjalankan kerja-kerja pemerintahan secara normal. Keteraturan ini memberikan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku pasar terhadap keberlangsungan negara.

Teori Sumber Daya untuk Pembangunan

Isu militerisme sering disalahpahami dalam konteks pembangunan nasional. Secara teori, kehadiran militer hanya sebagai sumber daya untuk pembangunan, bukan alat kontrol politik.

Penegasan dari kalangan sipil dalam pemerintahan baru bertujuan menjaga narasi yang tepat. Fokus utama harus tetap pada kesejahteraan rakyat dan efisiensi birokrasi.

Keberadaan Wakil Presiden baru akan memperkuat sinergi antara eksekutif dan lembaga lainnya. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas politik jangka panjang dan mendukung agenda reformasi.

Respons pasar yang positif menunjukkan bahwa transisi kekuasaan berjalan sesuai prosedur. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan percaya pada proses demokrasi Indonesia.