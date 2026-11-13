Gibran Resign Wakil Presiden: Istana Wapres Kosong Mulai 12 November 2026

Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari jabatan Wakil Presiden RI pada 12 November 2026. Surat pengunduran diri diterima MPR dan Presiden Prabowo Subianto, membuka proses pencarian kandidat pengganti.

Gibran Rakabuming Raka telah secara resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia melalui penyerahan surat pernyataan berhenti kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026. Keputusan strategis ini diambil oleh putra Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut demi kepentingan bangsa dan negara, sehingga secara otomatis menciptakan kekosongan pada posisi orang nomor dua di eksekutif Indonesia.

Prosedur Resign dan Penyerahan Surat

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka ditindaklanjuti langsung oleh Ketua MPR Ahmad Muzani yang menerima dokumen resmi tersebut. Dalam pertemuan singkat di ruang pimpinan MPR pada lantai 7 Gedung Nusantara III, Gibran tidak memberikan penjelasan lisan tambahan selain menyerahkan surat yang berbunyi ia berhenti atas permintaan sendiri. Surat tersebut menegaskan bahwa keputusan ini diambil dengan penuh kesadaran demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

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Setelah menerima dokumen ini, pimpinan MPR segera mengadakan rapat internal untuk menyepakati jadwal pertemuan berskala besar. Rapat gabungan yang dihadiri oleh seluruh pimpinan fraksi MPR serta anggota Dewan Perwakilan Daerah dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 13 November 2026 pukul 14.00 WIB. Agenda utama pertemuan tersebut mencakup pembahasan teknis mengenai penentuan tanggal pelaksanaan Sidang Paripurna MPR untuk memilih calon wakil presiden baru.

Sebelumnya, Gibran telah melakukan serangkaian pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto selama tiga hari terakhir. Rangkaian pertemuan bertahap tersebut dimulai dari Solo, dilanjutkan di rumah dinas Presiden di Widya Chandra, Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, hingga berujung di Istana Kepresidenan Jakarta. Proses komunikasi intensif ini merupakan langkah awal sebelum Gibran menyerahkan surat pengunduran diri secara resmi kepada kedua pimpinan lembaga tinggi negara.

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Sikap Presiden dan Validasi Hukum

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sikap hormat dan dukungan penuh terhadap keputusan Gibran Rakabuming Raka dalam pidato resmi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis sore, 12 November 2026. Pidato penghormatan ini dibacakan di hadapan Gibran, pimpinan MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah yang berbaris sejajar di belakang Presiden. Prabowo Subianto menilai sikap Gibran menunjukkan karakter negarawan yang kesatria dan penuh tanggung jawab.

Menurut Presiden Prabowo Subianto, alasan mendasar di balik pengunduran diri ini berkaitan dengan putusan hukum yang telah ada. Ia menjelaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional Indonesia. Perbedaan sistem pendidikan di luar negeri dengan Indonesia menjadi faktor yang menyebabkan Gibran merasa perlu menarik diri demi menjaga stabilitas pemerintahan dan kepentingan rakyat Indonesia yang lebih luas.

Presiden Prabowo Subianto meyakini bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menempuh proses pendidikan politik yang teratur melalui pengalaman nyata. Dengan menerima surat pengunduran diri tersebut, Istana Negara memastikan bahwa transisi kekuasaan berjalan konstitusional tanpa menimbulkan gejolak politik yang signifikan, sekaligus menegaskan komitmen untuk menjaga kelangsungan negara.

Dampak Sosial dan Rencana Pengganti

Kehadiran Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden pada siang hari, 12 November 2026, menarik perhatian ratusan sukarelawan dan simpatisan yang memadati lokasi tersebut. Para pegawai Istana menerima salam perpisahan Gibran secara bergiliran untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan serta kinerja mereka selama masa jabatan. Meskipun masa jabatannya hanya berlangsung selama 753 hari atau tidak genap lima tahun, Gibran menyatakan tidak menyesal telah masuk ke dunia politik.

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Di sisi lain, keputusan ini menimbulkan dampak emosional bagi keluarga Gibran, khususnya mengenai sang putra, Jan Ethes Sastrodimedjo. Sumber dekat keluarga mengungkapkan bahwa Gibran merasa sedih membayangkan putranya harus menghadapi situasi di mana foto sang ayah yang kini bukan lagi wakil presiden akan diturunkan dari kelas-kelas sekolah. Ini menjadi tantangan pribadi bagi Gibran setelah mundur dari kancah politik tinggi.

Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menyatakan bahwa ia tidak akan menjadi oposisi. Setelah proses administrasi selesai, MPR akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden untuk meminta pengajuan dua nama calon pengganti. Prosedur ini akan memastikan bahwa jabatan wakil presiden tidak kosong dalam jangka waktu yang lama sesuai aturan konstitusi yang berlaku.