Gibran Resign: MPR Jadwalkan Rapat Gabungan 13 November 2026

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri. MPR menjadwalkan rapat gabungan pada 13 November 2026 untuk membahas mekanisme pengisian kekosongan jabatan.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026, tepat pukul 11.26 siang. Penyerahan dokumen tersebut dilakukan secara langsung di ruang pimpinan MPR lantai 7 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang menandai berakhirnya masa jabatan Wakil Presiden periode 2024-2029. Langkah ini diambil demi menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara dan kepentingan bangsa yang lebih luas.

Proses Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka

Ketua MPR, Ahmad Muzani, membacakan kutipan awal dari surat pengunduran diri Gibran di depan media sesaat setelah menerima dokumen tersebut. Dalam surat yang terdiri dari lima paragraf itu, Gibran menyatakan dengan tegas bahwa keputusannya untuk berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia diambil atas permintaan sendiri atas kesadaran penuh. Gibran menegaskan bahwa ia meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dirinya sendiri, sehingga ia memilih mengosongkan jabatan tersebut demi stabilitas nasional.

Also read Segera Lakukan Pengkinian Data BSU 2026 Sebelum 14 November, Ini Langkah-langkahnya

Ahmad Muzani menjelaskan bahwa surat tersebut tidak memuat alasan spesifik lain di luar kalimat yang telah dicantumkan oleh Gibran. Setelah surat diterima, posisi Wakil Presiden Republik Indonesia secara otomatis dinyatakan kosong. Langkah ini mengikuti mekanisme konstitusional yang mengatur bahwa ketika jabatan wakil presiden kosong, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib untuk segera melakukan tindakan hukum dan pemerintahan sesuai dengan undang-undang dasar yang berlaku.

Jadwal Rapat Gabungan dan Mekanisme Pemilihan

Merespons kekosongan jabatan nomor dua di Indonesia tersebut, pimpinan MPR langsung menggelar rapat pimpinan kilat untuk menentukan langkah konstitusional lembaga. Hasil dari rapat tersebut menyepakati bahwa akan digelar Rapat Gabungan pada Jumat, 13 November 2026, pukul 14.00. Rapat ini akan dihadiri oleh seluruh pimpinan fraksi di MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk membahas empat agenda utama yang sangat krusial bagi kelanjutan pemerintahan.

Advertisement

Agenda pertama yang akan dibahas adalah penentuan tanggal pelaksanaan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Agenda kedua adalah menyepakati pengiriman surat resmi dari MPR kepada Presiden Republik Indonesia untuk meminta pengajuan dua nama calon pengganti. Agenda ketiga dan keempat meliputi pembentukan tim verifikasi berkas calon Wakil Presiden serta pembentukan tim ad hoc yang bertugas menyiapkan draf Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai hal tersebut.

Komitmen Konstitusional dan Rencana Pertemuan Istana

Berdasarkan regulasi ketatanegaraan yang berlaku, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki batas waktu selambat-lambatnya 60 hari untuk memproses dan menetapkan Wakil Presiden definitif yang baru. Di sisi lain, lembaga kepresidenan memiliki batas waktu 14 hari sejak MPR mengeluarkan surat resmi kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon. Ahmad Muzani menyatakan bahwa MPR akan segera mengeluarkan surat tersebut setelah pelaksanaan rapat gabungan besok, sehingga perhitungan waktu 14 hari bagi Presiden akan mulai berjalan.

Setelah memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen, Ahmad Muzani mengumumkan bahwa ia akan langsung menuju Istana Negara untuk melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan ini bertujuan untuk berkonsultasi dan mencocokkan tanggal pelaksanaan sidang paripurna serta membahas tindak lanjut pengunduran diri Gibran. Langkah ini menunjukkan koordinasi yang erat antara legislatif dan eksekutif dalam menangani perubahan kepemimpinan di tingkat tertinggi negara.

Respons Presiden dan Menteri Koordinator Hukum

Tak sampai dua jam setelah Gibran menyampaikan surat pengunduran diri, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Yusril mengatakan bahwa kehadirannya diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membahas tindak lanjut terkait pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Selain Yusril, dalam pertemuan tersebut juga akan hadir para pimpinan MPR dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur.

Advertisement

Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi bahwa dirinya telah membaca surat yang diserahkan Gibran kepada pimpinan MPR. Surat itu berisi permohonan agar MPR menindaklanjuti pengunduran diri Gibran dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengatur bahwa ketika terjadi kekosongan wakil presiden, maka MPR akan bersidang untuk memilih wakil presiden pengganti selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, dengan kandidat yang berasal dari usulan presiden.

Menurut Yusril, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak perlu mengadakan sidang istimewa untuk memutuskan setuju atau tidak terhadap berhentinya Gibran. Hal ini karena cara yang digunakan Gibran hampir sama dengan yang digunakan oleh Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, saat turun dari jabatannya pada tahun 1998. Keduanya menggunakan kata berhenti, yang memungkinkan proses pengisian jabatan pengganti berjalan lebih efisien tanpa perlu melalui perdebatan politik yang berlarut-larut di dalam sidang paripurna.