Gibran Rakabuming Tegaskan Tindakan Tegas Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Santriwati di Pati

Wakil Presiden Gibran Rakabuming memberikan perhatian serius dan menjanjikan proses hukum yang transparan serta berkeadilan bagi korban kekerasan seksual di pondok pesantren Pati.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming , memberikan perhatian yang sangat mendalam dan serius terhadap kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa sejumlah santriwati di sebuah pondok pesantren di wilayah Pati , Jawa Tengah.

Tindakan keji ini dinilai sebagai perbuatan yang benar-benar tidak dapat ditoleransi oleh siapapun dan dalam kondisi apapun, karena telah mencederai martabat manusia serta merusak masa depan generasi muda. Gibran secara tegas menjanjikan bahwa proses hukum terhadap pelaku akan berjalan dengan sangat ketat, transparan, dan yang paling utama adalah harus memberikan rasa keadilan yang nyata bagi para korban.

Beliau menekankan bahwa institusi pendidikan, terutama pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat suci untuk menimba ilmu agama dan membentuk akhlak mulia, tidak boleh menjadi tempat terjadinya tindak kriminalitas yang traumatis bagi para santri. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan seksual untuk bersembunyi dari jeratan hukum, serta memastikan bahwa setiap laporan dari korban ditangani dengan penuh empati dan profesionalisme tinggi.

Kilas balik mengenai kasus ini dimulai ketika salah seorang korban memberanikan diri untuk melaporkan peristiwa memilukan tersebut kepada pihak berwenang pada September 2024. Berdasarkan keterangan awal, korban mengungkapkan bahwa dirinya telah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren yang memiliki inisial S. Hal yang lebih memprihatinkan adalah tindakan kekerasan tersebut diduga telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, yakni sejak tahun 2020 hingga 2024.

Rentang waktu empat tahun tersebut menunjukkan adanya pola manipulasi dan pemanfaatan kekuasaan oleh pelaku terhadap posisi korban yang berada di bawah pengawasannya. Kejadian ini memicu gelombang kemarahan publik dan keprihatinan mendalam dari berbagai elemen masyarakat, mengingat besarnya kepercayaan yang diberikan orang tua kepada pengasuh pesantren untuk mendidik anak-anak mereka. Kasus ini membuka mata banyak pihak tentang pentingnya pengawasan internal yang lebih ketat di lingkungan pendidikan berasrama guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh oknum pengajar atau pengasuh.

Dalam upaya mengungkap tuntas kasus ini, Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) telah mengambil langkah strategis dengan menurunkan personel dari Unit Jatanras untuk membantu Polresta Pati dalam memburu tersangka. Saat ini, proses penegakan hukum sempat mengalami kendala atau mandek dikarenakan terduga pelaku, S, diduga kuat telah melarikan diri dari rumahnya segera setelah kasus ini mencuat ke permukaan. Berdasarkan informasi intelijen kepolisian, tersangka diduga telah keluar dari wilayah Jawa Tengah untuk menghindari penangkapan.

Pengerahan Unit Jatanras Polda Jateng diharapkan dapat mempercepat pelacakan posisi tersangka melalui koordinasi lintas wilayah dan penggunaan teknologi pelacakan terbaru. Pihak kepolisian menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sebelum tersangka berhasil diamankan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan meja hijau. Fokus utama saat ini adalah menutup segala celah pelarian tersangka agar proses persidangan dapat segera dilaksanakan tanpa hambatan berarti. Sementara itu, aspek perlindungan terhadap para korban menjadi prioritas utama bagi pihak kepolisian.

Unit Perlindungan Anak (UPA) Polda Jawa Tengah telah dikerahkan untuk memberikan pendampingan menyeluruh bagi para santriwati yang menjadi korban. Pendampingan ini mencakup aspek psikologis untuk memulihkan trauma mendalam yang dialami korban, serta bantuan hukum untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi selama proses penyidikan berlangsung. Perlindungan fisik dan mental bagi korban sangat krusial, mengingat tekanan sosial dan psikologis yang seringkali menghantui korban kekerasan seksual di lingkungan institusi agama.

Pemerintah dan aparat penegak hukum berupaya menciptakan ruang aman bagi korban agar mereka merasa didukung dan tidak merasa sendirian dalam memperjuangkan keadilannya. Langkah ini diambil agar para korban dapat kembali melanjutkan kehidupan dan pendidikan mereka dengan rasa aman dan percaya diri. Kasus di Pati ini menjadi pengingat keras bagi seluruh pengelola lembaga pendidikan di Indonesia untuk lebih waspada dan terbuka terhadap sistem pelaporan kekerasan.

Perlunya standarisasi protokol perlindungan anak di setiap pesantren dan sekolah berasrama menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Gibran Rakabuming berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan melalui penguatan edukasi seksual bagi remaja dan pengawasan yang lebih ketat dari Kementerian Agama serta Dinas Pendidikan. Penegakan hukum yang tegas dalam kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi siapa pun yang mencoba melakukan tindakan serupa.

Keadilan bagi para santriwati di Pati bukan hanya sekadar menangkap pelaku, tetapi juga memulihkan kehormatan dan mentalitas mereka yang telah hancur. Masyarakat luas juga diminta untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, memastikan bahwa hukum berjalan secara adil tanpa pandang bulu, terutama ketika pelakunya adalah sosok yang memiliki pengaruh di masyarakat





