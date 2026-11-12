Gibran Rakabuming Resmi Serahkan Surat Mundur sebagai Wakil Presiden

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Pimpinan MPR pada Kamis 12 November 2024 di Jakarta.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (12/11) untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wapres. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR, Kamis (12/11), sekitar pukul 11.20 WIB. Seperti dilaporkan jurnalis BBC News Indonesia, Quinawaty Pasaribu, Gibran langsung meninggalkan gedung DPR/MPR setelah menyerahkan surat pengunduran diri.

Proses Serah Terima Dokumen Konstitusional

Gibran tiba di Gedung DPR/MPR sekitar pukul 11.15 dan dia meninggalkan gedung tersebut sekitar pukul 11.36 WIB. Usai menerima surat pengunduran diri Gibran, Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengatakan, Gibran sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR. "Mas Gibran sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR," kata Muzani di hadapan wartawan.

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Muzani menjelaskan, pimpinan MPR pada Kamis (12/11) akan segera menggelar rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut. Sebelum langkah tersebut, informasi pengunduran dirinya disampaikan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, Rabu (11/11). Disebutkan pula bahwa Gibran sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Penjelasan Hukum Menurut Menko Kumham

Gibran Rakabuming wajib menyampaikan surat pengunduran diri resmi kepada Presiden Prabowo. Lalu, Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri ke pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), seperti diatur dalam UUD 1945. "Jadi kalau misalnya tidak menolak nanti harus ada pernyataan tertulislah dari wakil presiden yang ditujukan kepada MPR," kata Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Selasa (10/11).

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Setelah surat pengunduran diri dinyatakan sah secara konstitusional, MPR menyatakan posisi wakil presiden resmi kosong. Pemerintahan tetap berjalan normal di bawah kepresidenan Prabowo Subianto tanpa adanya penunjukan pelaksana tugas otomatis dari pejabat lain. "Dan mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Prosedur Pemilihan Wakil Presiden Baru

Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3), Presiden Prabowo Subianto bertugas mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR. Usulan ini harus disertai dokumen persyaratan masing-masing calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR diselenggarakan. Prabowo juga diminta menyerahkan berkas-berkas persyaratan pencalonan wapres tersebut.

"Memang MPR akan surati presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya," ujar Yusril. Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden baru (Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 ayat 1 UU MD3). Yusril menyebut MPR kemudian mengadakan pemilihan calon wapres setelah menerima surat dari Prabowo. Pemilihan berlangsung dalam 60 hari. "MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu," katanya.

Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu di antara dua calon wakil presiden yang diusulkan oleh presiden (Pasal 46 ayat 3 UU MD3). Dua calon wakil presiden yang diusulkan presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan (Pasal 46 ayat 4 UU MD3). Calon wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR ditetapkan sebagai wakil presiden (Pasal 46 ayat 5 UU MD3).

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Apabila hasil pemilihan ulang menunjukkan hasil yang tetap sama, maka presiden memilih salah satu di antara calon wakil presiden (Pasal 46 ayat (7) UU MD3). Dan akhirnya, calon wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan langsung dilantik dalam sidang paripurna untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode pemerintahan saat ini.

Respons Presiden Jokowi Terhadap Mundurnya Gibran

Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan publik, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pandangannya terkait keputusan anaknya. Di kediamannya di Solo, Kamis (12/11), mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga ayah Gibran, mengaku dirinya sudah memberikan pesan kepada Gibran bahwa "jabatan itu sementara". "Jadi saya sudah pesan ke mas Gibran, bahwa jabatan itu sementara, jabatan itu adalah sementara," kata Jokowi kepada wartawan.

Jokowi juga menambahkan bahwa pengunduran diri anaknya dari "jabatan politik" wapres itu adalah bagian dari dinamika politik yang sedang terjadi. Lebih lanjut Jokowi berkata, bahwa dia tetap mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin negara saat ini.