Gibran Rakabuming Resmi Mundur dari Wakil Presiden 12 November 2026

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR RI pada Kamis, 12 November 2026. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan dukungan penuh atas langkah politik ini demi stabilitas pemerintahan.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengakhiri masa jabatannya setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta Pusat pada Kamis, 12 November 2026. Langkah politik strategis ini diambil oleh Gibran sebagai respons terhadap kontroversi yang melingkupinya, meskipun ia menegaskan secara tegas bahwa pengunduran diri tersebut tidak ada hubungannya dengan masalah dokumen pendidikannya.

Mekanisme Pengunduran Diri Gibran ke MPR RI

Gibran tiba di Istana Wakil Presiden sebelum melaksanakan prosesi penyerahan dokumen resmi kepada pimpinan MPR RI. Dalam pernyataannya yang dikutip dari kanal YouTube Setwapres, ia menjelaskan bahwa keputusan ini bukanlah hal yang mudah, namun dipandang sebagai pilihan terbaik di saat ini. Ia berulang kali menegaskan bahwa isu ijazah atau dokumen pendidikan sama sekali tidak menjadi alasan dalam langkah mundur ini.

Also read Wapres Gibran Jadi Mundur atau Tidak? Ini Kronologi Lengkapnya

Proses pengunduran diri ini menandai akhir dari periode kepemimpinan Gibran sebagai Wakil Presiden. Dokumen pendidikan yang sempat menjadi perdebatan publik telah dinyatakan lengkap dan diserahkan kepada pengadilan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dengan penyerahan surat ke MPR RI, proses hukum dan politik terkait jabatannya secara resmi dapat ditutup.

Pendapat Bobby Nasution dan Dukungan Keluarga

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap keputusan Gibran Rakabuming Raka dalam konteks keluarga dan negara. Bobby mengaku telah memantau perkembangan informasi mengenai pengunduran diri tersebut melalui pemberitaan media massa sejak siang hari pada Kamis, 12 November 2026. Meskipun belum ada komunikasi langsung mengenai detail strategi politik selanjutnya, Bobby menegaskan bahwa keluarga besar telah sepakat untuk memberikan dukungan penuh.

Advertisement

Bobby menjelaskan bahwa fokus utama keluarganya saat ini adalah mendoakan yang terbaik agar keputusan Gibran membawa kebaikan bagi masyarakat luas dan kelangsungan bangsa. Ia mengaku belum mengetahui secara rinci alasan spesifik di balik pengunduran diri Gibran maupun rencana politik yang akan diambil sang kakak ipar setelah melepas jabatannya. "Ya sudah, kalau itu sudah tahu, kita ikuti saja ya," ujar Bobby kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumatera Utara. Ia menambahkan bahwa prioritas utamanya adalah memberikan doa agar langkah Gibran membawa dampak positif bagi Indonesia.

Visi Demokrasi dan Masa Depan Indonesia

Lebih lanjut, Gibran menyinggung pentingnya pembenahan sistem demokrasi dan administrasi pemerintahan untuk memberikan kepastian hukum dan stabilitas. Ia menekankan bahwa masa depan Indonesia tidak hanya bergantung pada siapa yang memimpin hari ini, tetapi juga pada bagaimana kita mempersiapkan generasi yang akan memimpin di esok hari. Pernyataan ini menunjukkan kesadaran Gibran akan tanggung jawab historis dalam membangun institusi negara yang kuat.

Gibran menegaskan bahwa keputusannya mundur bukan merupakan bentuk ketidaksanggupan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Sebaliknya, ia menyebut ini sebagai langkah besar yang harus ditempuh untuk menjaga kesanggupan pemerintah. Dengan mundur, ia berharap pemerintahan dapat melangkah jauh ke depan dengan lebih tenang, lebih utuh, dan lebih fokus. Langkah ini diambil untuk menghindari gangguan yang dapat menghambat fokus pelaksanaan kebijakan negara.

Dampak Kebijakan terhadap Stabilitas Pemerintahan

Langkah Gibran Rakabuming Raka ini memiliki implikasi signifikan terhadap stabilitas politik dan pemerintahan Indonesia. Dengan mengakhiri jabatannya, proses suksesi dan pengisian kekosongan Wakil Presiden akan segera dimulai sesuai mekanisme konstitusional. Hal ini diharapkan dapat mengembalikan fokus penuh kepada pelaksanaan program-program pemerintahan yang tertunda atau terdampak kontroversi sebelumnya.

Advertisement

Ketidaktahuan Bobby Nasution mengenai rencana politik ke depannya juga mengisyaratkan bahwa Gibran mungkin akan mengambil jalur baru di luar lingkup eksekutif. Dukungan keluarga dari Sumatera Utara menjadi salah satu faktor penting dalam transisi politik ini. Masyarakat dan pengamat politik kini menanti langkah konkret berikutnya dari Gibran dan dampaknya terhadap lanskap politik Indonesia pasca 12 November 2026.