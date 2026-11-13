Gibran Rakabuming Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RI

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri setelah putusan Mahkamah Agung membatalkan ijazahnya. Langkah ini menutup masa jabatan 2 tahun.

Gibran Rakabuming Raka telah secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Proses penyerahan dokumen krusial ini dilakukan oleh Calon Wakil Presiden nomor urut dua tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu sore, tanggal 11 November 2026. Pertemuan bersejarah ini berlangsung di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, tepat saat Presiden Prabowo baru saja tiba dari sebuah kunjungan kerja ke Provinsi Aceh. Kehadiran Gibran di bandara menjadi momen penting sebelum ia memutuskan untuk mengakhiri masa kepemimpinannya di Istana Negara.

Kronologi Penyerahan Surat Mundur

Langkah strategis Gibran Rakabuming Raka ini kemudian dilanjutkan ke tingkat legislatif pada keesokan harinya. Tepat pada hari Kamis, tanggal 12 November 2026, sekitar pukul 11.30 WIB, Gibran secara langsung menyerahkan surat keputusan mundurnya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tindakan hukum administrasi ini merupakan bentuk kepatuhannya terhadap putusan pengadilan tertinggi di Indonesia terkait status keanggotaannya. Dengan serah terima dokumen ini secara formal, proses pengosongan jabatan Wakil Presiden mulai memasuki tahap administrasi resmi pemerintah.

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Akar Masalah Penolakan Ijazah SMA

Keputusan drastis Gibran Rakabuming Raka ini tak lepas dari serangkaian kontroversi panjang yang menjerat legalitas ijazah jenjang Sekolah Menengah Atas-nya. Awal mula krisis hukum ini bermula pada tanggal 6 Oktober 2026, ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan pernyataan resmi. MK menyatakan bahwa tidak ditemukan dokumen yang valid untuk membuktikan Gibran telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat. Penolakan dokumen ini menjadi titik awal runtuhnya fondasi legalitas pencalonannya dua tahun sebelumnya.

Putusan Mahkamah Agung Memicu Mundur

Setelah menunggu selama tiga pekan, tekanan hukum semakin meningkat ketika Mahkamah Agung (MA) mengambil tindakan tegas. Pada tanggal 30 Oktober, MA mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Putusan bersejarah ini tertuang dalam nomor perkara 742 K/TUN/2026 yang diputuskan oleh majelis kasasi. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, Yulius, memimpin majelis yang memutuskan bahwa dokumen tersebut tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan sebagai wakil presiden dalam Pemilu 2024.

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Dorongan DPR dan Tekanan Konstitusi

Selain tekanan dari badan yudikatif, Gibran juga menghadapi tekanan politik dari lembaga legislatif. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mulai mengusulkan pelaksanaan hak menyatakan pendapat. Usulan ini mengacu pada Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tindak lanjut resmi dari putusan MK dan MA. Instruksi konstitusi ini memberi mandat kuat bagi DPR untuk menindaklanjuti masalah integritas pendidikan Gibran secara politis dan hukum.

Kesuksesan Pemilu 2024 yang Berakhir Cepat

Masa jabatan Gibran Rakabuming Raka sebenarnya diawali dengan kemenangan telak dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024. Pasangan Prabowo-Subianto dan Gibran berhasil mengalahkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Mereka berhasil mengumpulkan dukungan suara sebesar 58,59 persen dari seluruh rakyat Indonesia. Sebaliknya, pasangan lawannya hanya meraih 24,95 persen dan 16,47 persen. Kemenangan ini diraih尽管 adanya debat sengit seputar usia Gibran saat mendeklarasikan diri.

Kesimpulan Akhir Masa Kepemimpinan

Masa kepemimpinan Gibran sebagai Wakil Presiden berlangsung singkat namun penuh dinamika. Tepat dua tahun dua puluh tiga hari setelah pengucapan sumpah dan janji pada 20 Oktober 2024 di Jakarta, ia memutuskan untuk mundur. Keputusan ini diambil untuk menyelesaikan masalah hukum yang menggantung dan menjaga stabilitas pemerintahan. Gibran telah berupaya menjalankan program-program pemerintah sejak dilantik, namun batas usia dan syarat administratif akhirnya menutup jalan kepemimpinannya di Istana Negara.