Gibran Rakabuming Raka Tinggalkan Istana dengan Kendaraan Sipil Setelah Raihan Prabowo

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Istana Wapres dengan mobil Toyota Innova berpelat hitam setelah pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terpantau meninggalkan Istana Wapres Jakarta pada Selasa petang dengan menggunakan kendaraan pribadi berpelat nomor sipil hitam. Langkah ini diambil setelah Wakil Presiden Gibran menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Kepulangan tersebut menjadi sorotan tajam karena sangat berbeda dari rutinitas protokoler resmi sang Wakil Presiden yang biasanya menggunakan kendaraan dinas.

Rincian Perjalanan dan Kendaraan yang Digunakan

Wakil Presiden Rakabuming Raka bergegas menuju kendaraannya sekitar pukul 17.34 WIB. Alih-alih menaiki mobil kepresidenan dinas atau kendaraan operasional lainnya, putra sulung Joko Widodo ini memilih menumpangi Toyota Innova Zenix berkelir hitam. Mobil tersebut menggunakan pelat nomor sipil berawalan kode B dengan kombinasi empat angka serta tiga huruf di belakangnya.

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Gibran terlihat duduk di baris kedua bangku penumpang. Seorang ajudan menempati kursi bagian depan untuk mengawasi perjalanan. Kendati menggunakan kendaraan berpelat hitam reguler, iring-iringan pengawalan protokoler dari Pasukan Pengamanan Presiden tetap mengawal ketat perjalanan kendaraannya.

Mekanisme Pengunduran Diri kepada Presiden

Kendaraan tersebut menggunakan pelat nomor sipil berawalan kode B dengan kombinasi empat angka serta tiga huruf di belakangnya. Pemilihan kendaraan ini menjadi sorotan tajam karena sangat berbeda dari rutinitas protokoler resmi sang Wakil Presiden. Mobil Maung Pindad merupakan kendaraan operasional resmi yang masif digunakan jajaran kabinet dan pimpinan negara di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

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Selain Rantis Maung Garuda, operasional kedinasan Gibran kerap menggunakan Toyota Innova berwarna putih. Baik Rantis Maung maupun Innova putih tersebut selalu dipasangi identitas pelat nomor kehormatan negara. Pelat nomor tersebut dikenal luas sebagai identitas resmi 'Indonesia 2' bagi pejabat tinggi negara.

Posisi Pemangku Kepentingan dan Latar Belakang

Momen kepulangan dengan mobil berpelat hitam ini terjadi berselang beberapa jam setelah mencuatnya kabar pengunduran diri Gibran dari kursi pimpinan nasional. Pada Selasa pagi, Gibran menggelar pertemuan empat mata secara blak-blakan dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan tertutup ini berlangsung selama 2,5 jam di kediaman dinas kawasan Kompleks Widya Chandra, Jakarta.

Wakil Presiden Gibran menyatakan niat mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tertutup tersebut. Momen ini terjadi pada Selasa (10/11/2026). Kehadiran Gibran ke istana dan kepergiannya dengan kendaraan sipil menandai akhir dari periode jabatannya secara resmi.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Peristiwa ini menandai perubahan signifikan dalam dinamika kepresidenan Indonesia. Keputusan Gibran untuk mengundurkan diri setelah pertemuan panjang dengan Presiden Prabowo Subianto menjadi berita utama. Penggunaan kendaraan pribadi oleh Wakil Presiden Rakabuming Raka menegaskan keseriusan niat pengunduran dirinya.