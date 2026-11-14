Gibran Rakabuming Raka Still Faces Investigation for Fake Diploma Documents

Despite stepping down from the Vice Presidency, Gibran Rakabuming Raka remains a suspect in the fake diploma case investigated by the National Police Criminal Investigation Agency.

Kasus hukum yang melibatkan Gibran Rakabuming Raka terkait dugaan pemalsuan dokumen surat keterangan penyetaraan ijazah SMA masih berlanjut. Meskipun mantan Wakil Presiden ini telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya, statusnya sebagai terlapor dalam perkara tersebut belum dicabut. Proses investigasi oleh Bareskrim Polri tetap berjalan dengan rencana untuk meminta klarifikasi dari Gibran setelah pelapor dan saksi ahli memberikan kesaksiannya.

Status Hukum Gibran dan Posisi Advokasi

Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa keputusan untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden merupakan keputusan pribadi. Ia memastikan bahwa langkah tersebut tidak ada hubungannya dengan polemik mengenai dokumen ijazahnya. Selain itu, Gibran telah memastikan bahwa seluruh dokumen pendidikan lengkap telah diserahkan kepada pengadilan sebagai bukti integritas akademiknya.

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Sementara itu, Ahmad Khozinudin yang menjabat sebagai Koordinator Tim Advokasi Pengadu Gibran menyatakan bahwa perkara ini masih perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum. Ahmad menekankan pentingnya penanganan secara konstitusional maupun pidana. Ia juga menyampaikan harapan agar Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, turut diperiksa dalam rangkaian penyelidikan perkara ini demi kejelasan fakta.

Riwayat Gugatan dan Putusan Mahkamah Agung

Sebelumnya, terdapat gugatan terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta. Namun, perkara tersebut dinyatakan gugur setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencabut dokumen tersebut. Pencabutan dokumen ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan keabsahan surat keterangan tersebut.

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Meskipun proses hukum di PTUN Jakarta telah berakhir, hal ini tidak menghentikan proses pengaduan di Bareskrim Polri. Investigasi pidana masih berjalan independen dari perkara tata usaha negara. Hal ini menunjukkan bahwa ada dua jalur hukum yang berbeda yang sedang menangani aspek-aspek berbeda dari kasus ini, dengan investigasi kepolisian tetap aktif mengejar kebenaran substantif.

Analisis Hukum dan Dampak Politik Lebih Lanjut

Kelanjutan penanganan kasus ini menjadi perhatian publik. Pembahasan mendalam mengenai kasus ini melibatkan kuasa hukum pengadu Gibran, yaitu Ahmad Khozinudin. Selain itu, Ketua Umum Gibranisti, Taufiq Bilfaqih, juga turut memberikan pandangan terkait dinamika kasus ini. Perspektif akademis juga disampaikan oleh Hibnu Nugroho, seorang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Perkembangan terakhir ini membuka diskusi mengenai pentingnya integritas dokumen publik dan akuntabilitas pejabat tinggi. Meskipun Gibran telah keluar dari politik eksekutif, proses hukum ini tetap menjadi preseden penting. Masyarakat menantikan hasil klarifikasi yang akan diminta oleh penyidik Bareskrim Polri sebagai langkah berikutnya dalam penyelidikan ini.