Gibran Rakabuming Raka Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR RI

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Pimpinan MPR RI di Gedung Nusantara III pada Kamis, 12 November 2026.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis pagi, 12 November 2026. Kedatangan Gibran ke lokasi ini menjadi sorotan utama media nasional setelah terdengar kabar bahwa sang Wakil Presiden akan mengundurkan diri dari jabatannya secara resmi.

Beberapa Wakil Ketua MPR RI telah berada di lokasi lebih dulu sebelum pukul 11.00 WIB. Kehadiran mereka menandakan bahwa proses penerimaan surat pengunduran diri tersebut sedang dalam tahap persiapan administratif yang serius. Para pimpinan fraksi berkumpul di ruang Pimpinan MPR RI untuk mengantisipasi kedatangan Wakil Presiden.

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Konfirmasi Sarifuddin Sudding

Ketua Fraksi PAN di MPR RI, Sarifuddin Sudding, membenarkan informasi mengenai jadwal penyerahan surat tersebut kepada awak media. Ia menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan hadir pada pukul 10.00 WIB untuk menyerahkan dokumen pengunduran diri tersebut. Konfirmasi ini memberikan dasar hukum awal bahwa proses pengunduran diri telah dimulai secara prosedural.

Kehadiran Wakil Ketua MPR RI

Di gedung yang sama, sejumlah wakil ketua dari berbagai fraksi politik tiba secara bergantian. Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PKB, Rusdi Kirana, menjadi salah satu pimpinan pertama yang terlihat di lokasi. Kehadirannya menandakan keterlibatan langsung pimpinan partai dalam proses administratif ini.

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Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, juga tercatat hadir dalam momen tersebut. Kedatangan Ibas, sapaan akrabnya, menambah kompleksitas representasi politik dalam ruang Pimpinan MPR saat penyerahan surat terjadi. Kehadiran pemimpin dari partai besar ini menjadi penanda pentingnya langkah yang diambil Gibran.

Secara bersamaan, Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Golkar, Kahar Muzakir, dan dari fraksi PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, juga tiba di lokasi. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa seluruh kekuatan politik utama dalam parlemen telah memantau perkembangan ini dengan sangat dekat. Mereka berkumpul untuk memastikan prosedur berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Respons dan Kejelasan Prosedur

Saat dikonfirmasi mengenai keberadaan Gibran yang rencananya datang pada pukul 11.00 WIB, Bambang Wuryanto menolak memberikan jawaban tegas. Ia memilih untuk tidak menjawab pertanyaan spesifik mengenai waktu dan isi kunjungan tersebut. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian dalam menangani isu sensitif yang sedang berlangsung.

Namun, Bambang Pacul memastikan bahwa siapa pun yang datang ke ruang Pimpinan MPR pasti akan diterima. Pernyataan ini menegaskan bahwa akses terhadap pimpinan parlemen tetap terbuka bagi semua pihak yang memiliki urusan resmi. Keputusan untuk tidak menjawab secara langsung mungkin disebabkan oleh protokol keamanan atau strategi komunikasi politik fraksi.

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Proses penyerahan surat pengunduran diri ini menjadi momen historis dalam dinamika politik Indonesia. Kehadiran seluruh wakil ketua dari berbagai fraksi menunjukkan bahwa langkah Gibran Rakabuming Raka akan ditindaklanjuti dengan proses hukum dan politik yang ketat. Seluruh elemen MPR RI bersiap untuk menerima dan memproses dokumen tersebut sesuai dengan amanat undang-undang.