Gibran Rakabuming Raka Sebut Jusuf Kalla Sebagai Mentor dan Teladan Tokoh Politik

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan apresiasi tinggi kepada Jusuf Kalla sebagai sosok mentor dan teladan dalam kancah politik nasional saat kunjungan ke Sorong.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, pada hari Rabu. Dalam kesempatan tersebut, di sela-sela peninjauannya terhadap fasilitas kesehatan di wilayah timur Indonesia itu, Gibran meluangkan waktu untuk memberikan keterangan kepada awak media mengenai pandangannya terhadap sosok mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla . Gibran secara terbuka menyatakan kekagumannya dan mengakui bahwa Jusuf Kalla merupakan sosok mentor serta teladan bagi dirinya dalam menapaki karier di dunia politik nasional .

Menurut Gibran, pengalaman panjang Jusuf Kalla di pemerintahan serta perannya dalam penyelesaian berbagai konflik di tanah air menjadi alasan utama mengapa dirinya sangat menghormati tokoh senior tersebut. Ia menegaskan bahwa Jusuf Kalla memiliki pengaruh yang sangat besar dan kontribusi yang nyata bagi negeri ini, terutama dalam upaya menjaga stabilitas dan perdamaian di daerah-daerah yang sempat mengalami konflik. Gibran menyebut bahwa sosok Jusuf Kalla adalah figur senior yang selalu memberikan arahan, masukan, dan evaluasi yang berharga bagi generasi pemimpin saat ini dalam menjalankan roda pemerintahan yang lebih efektif dan bijaksana.

Lebih lanjut, Gibran mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bimbingan yang selama ini diberikan oleh Jusuf Kalla. Baginya, interaksi dengan tokoh-tokoh senior seperti JK adalah bagian dari proses pembelajaran yang sangat berarti. Pernyataan Gibran ini muncul setelah adanya diskursus di ruang publik terkait pengakuan Jusuf Kalla mengenai perannya dalam perjalanan karier politik Joko Widodo, mulai dari pengusulan nama Jokowi ke panggung nasional hingga pembimbingan selama masa jabatan presiden. JK dalam keterangannya menyebut bahwa ia sempat diminta untuk membantu membimbing Jokowi dalam transisi kepemimpinan dan menjalankan pemerintahan pada periode awal menjabat.

Dinamika hubungan antara Gibran dan Jusuf Kalla ini mencerminkan betapa pentingnya peran tokoh senior dalam memberikan arahan bagi pemimpin masa depan. Hal ini sekaligus mempertegas posisi Jusuf Kalla sebagai salah satu figur paling berpengaruh lintas generasi di Indonesia. Penghormatan yang ditunjukkan oleh Gibran bukan hanya sekadar basa-basi politik, melainkan pengakuan atas jejak langkah panjang JK yang telah melintasi berbagai era pemerintahan. Dengan adanya dialog antar generasi ini, diharapkan keberlanjutan estafet kepemimpinan nasional dapat berjalan dengan harmonis dan didasarkan pada pembelajaran dari pengalaman tokoh-tokoh bangsa sebelumnya demi kemajuan Indonesia ke depan yang lebih stabil dan sejahtera di masa mendatang.





