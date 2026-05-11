Gibran Rakabuming Raka's Political Strategy: Building Cita as 'Penjaga' Government Programs

Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kerap memastikan jalannya program-program Presiden Prabowo Subianto di setiap kunjungan kerja ke luar kota merupakan strategi politik yang cerdas dan terencana. Menurut analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensa, pola yang ditunjukkan Gibran bukan sekadar rutinitas seorang wakil presiden dalam menjalankan tugasnya. Ia melihat ada kalkulasi politik yang lebih dalam di balik langkah tersebut.

Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kerap memastikan jalannya program-program Presiden Prabowo Subianto di setiap kunjungan kerja ke luar kota merupakan strategi politik yang cerdas dan terencana.

Menurut analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensa, pola yang ditunjukkan Gibran bukan sekadar rutinitas seorang wakil presiden dalam menjalankan tugasnya. Ia melihat ada kalkulasi politik yang lebih dalam di balik langkah tersebut.

"Canggih ini Gibran. Selain memanfaatkan program-program Prabowo untuk meningkatkan popularitasnya sendiri, ia juga sedang mengambil hati Prabowo lewat caranya memastikan program-program Presiden ini berjalan," ujar Hensa, Senin, 11 Mei 2026. Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini menilai Gibran tengah memainkan dua kepentingan sekaligus dalam satu langkah politik yang terukur. Di satu sisi, ia membangun citra sebagai pemimpin yang aktif turun ke lapangan dan memastikan program pemerintah berjalan.

Di sisi lain, ia secara konsisten mengaitkan dirinya dengan keberhasilan program-program unggulan yang selama ini lekat dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Strategi seperti ini memang bukan hal baru dalam politik. Namun yang membedakan adalah konsistensi Gibran. Ia melakukannya berulang dan terstruktur, sehingga efeknya terasa. Tanpa konsistensi, strategi semacam ini tidak akan menghasilkan dampak signifikan," kata Hensa





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wakil Presiden Strategi Politik Program Pemerintah Popularitas Berpeluang Politik Loyalitas Pencitraan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gibran Minta Siswa Dipantau Bukan Sekadar Kualitas Belajar, tapi EmosionalSekolah Rakyat Terintegrasi 35 Bandar Lampung menjadi salah satu titik yang dikunjungi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rangkaian kunjungan

Read more »

Gibran bagi-bagi sepeda ke santri di haul KH. Abd. Wahab ChasbullahWakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membagikan dua sepeda kepada santri saat menghadiri pengajian umum dalam rangka Haul Ke-55 KH. Abd. Wahab Chasbullah di ...

Read more »

Gibran berkeliling daerah pastikan program Presiden Prabowo berjalanWakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan dia berkeliling ke sejumlah daerah, termasuk di Jawa Timur untuk memastikan program prioritas Presiden ...

Read more »

Wapres Gibran Hadiri Haul KH Abdul Wahab Chasbullah di JombangJombang, tvOnenews.com — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri haul ke-55 pahlawan nasional KH Abdul Wahab Hasbullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Read more »