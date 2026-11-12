Gibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden

Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri di Setwapres pada 12 November 2026. Relawan dan Projo mendukung keputusan tersebut untuk persiapan Pilpres 2029.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri resmi dari jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia atau kursi RI-2. Penyerahan dokumen krusial ini dilakukan langsung di Gedung Sekretariat Wakil Presiden ( Setwapres) pada hari Kamis, 12 November 2026. Kehadiran Gibran di lokasi tersebut menandai berakhirnya masa jabatannya secara resmi di tingkat eksekutif.

Proses Penyerahan Surat di Setwapres

Gibran tiba di Gedung Parlemen Senayan dengan membawa sebuah map putih yang berisi dokumen resmi pengunduran diri tersebut. Kedatangannya ditanggapi dengan sikap tenang dan profesional dari sang pejabat tinggi negara. Ia hanya melambaikan tangan kepada para awak media yang hadir di lokasi dan sesekali memberikan senyuman tipis tanpa mengucapkan sepatah kata pun.

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Tidak ada pernyataan langsung yang keluar dari bibir Gibran saat berada di dalam area Gedung Nusantara III maupun saat proses penyerahan dokumen berlangsung. Sikap diam ini menjadi penegasan bahwa ia mematuhi prosedur administratif yang berlaku untuk menyelesaikan transisi kekuasaan secara tertib dan sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat ini.

Posisi Relawan dan Ketua Umum Projo

Tini Danke, seorang relawan yang hadir di Setwapres untuk memberikan dukungan penuh kepada Gibran, menyampaikan perasaannya dengan suara yang bergetar menahan emosi. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk mundur dianggap sebagai langkah terbaik bagi Gibran saat ini. Menurut Tini, mundur satu langkah hari ini akan membuka jalan bagi kemajuan besar di masa depan.

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Kebenaran kabar pengunduran diri Gibran telah dikonfirmasi secara tegas oleh Budi Arie Setiadi sebagai Ketua Umum Projo. Budi Arie memberikan respons singkat namun jelas terkait status politik Gibran. Ia menyatakan bahwa kabar tersebut adalah benar dan tidak ada keraguan lagi mengenai langkah strategis Gibran dalam arena politik nasional.

Tini Danke juga menyebutkan bahwa keputusan ini akan memberi ruang bagi Gibran untuk berkonsolidasi bersama para relawannya. Ia meyakini bahwa langkah mundur ini akan membuat Gibran lepas dari lingkaran masalah yang selama ini dihadapi. Dukungan penuh dari relawan Garis Akhir atau tim sukarela akan tetap ada untuk masa depannya.

Dampak Strategis untuk Pilpres 2029

Relawan Tini Danke dan kolega lainnya dijadwalkan untuk bertemu secara langsung dengan Gibran pada pukul 13.00 WIB siang itu. Pertemuan tersebut menjadi momen penting untuk menjajaki langkah selanjutnya dalam peta politik Indonesia. Tini Danke berharap pertemuan ini dapat memperkuat posisi Gibran untuk langkah selanjutnya.

Menurut pandangan para relawan, mundurnya Gibran dari kursi Wakil Presiden bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru. Tini Danke menyatakan bahwa pada Pemilihan Presiden tahun 2029, mereka akan maju seribu langkah untuk Gibran sebagai calon Presiden dengan sandi RI-1. Angka seribu langkah ini mewakili skala dukungan massal yang mereka siapkan.

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Strategi ini dianggap sebagai cara untuk konsolidasi kekuatan politik sebelum memasuki kontestasi elektoral lima tahun lagi. Dengan mundur sekarang, Gibran dapat mengosongkan diri dari birokrasi pemerintah dan fokus membangun basis dukungan baru. Hal ini akan memperkuat posisinya sebagai figur politik independen yang siap memimpin bangsa di masa depan.

Proses pengunduran diri ini juga memberikan kejelasan hukum bagi posisi Wakil Presiden selanjutnya. Sistem pemerintahan Indonesia memerlukan stabilitas eksekutif yang jelas. Penyerahan surat secara langsung di Setwapres memastikan bahwa tidak ada kevakuman kekuasaan atau ambiguitas hukum.

Kehadiran Tini Danke dengan setelan jas hitam dan dasi merah menunjukkan keseriusan para pendukung dalam proses transisi ini. Sikap mereka yang hormat terhadap keputusan Gibran mencerminkan loyalitas tinggi terhadap figur pemimpin yang mereka dukung selama ini. Mereka siap mengikuti setiap langkah Gibran ke depan.

Reaksi publik terhadap pengumuman ini masih terus berkembang di berbagai media sosial dan platform berita. Namun, fakta bahwa dokumen telah diserahkan secara resmi merupakan titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia saat ini. Proses konfirmasi oleh pihak internal partai dan organisasi pendukung menjadi penutup administratif yang sah.